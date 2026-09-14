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El INDEC reveló cuánto costó criar a un hijo en agosto

El INDEC actualizó la canasta de crianza de agosto y ubicó el costo mensual entre $557.303 y $713.070 según la edad. El valor contempla bienes, servicios y tiempo de cuidado.

Criar a un hijo en Argentina volvió a ser más caro durante agosto. La canasta de crianza del INDEC aumentó entre 2,1% y 2,3% en apenas un mes y ya alcanza los $713.070 mensuales para un niño de entre 6 y 12 años. El indicador no contempla solamente comida y ropa: también incorpora vivienda, salud, educación, transporte y el valor económico del tiempo que demanda cuidar a un chico.

Los valores publicados para agosto muestran diferencias importantes de acuerdo con la etapa de crecimiento:

  • Menores de 1 año: $557.303
  • De 1 a 3 años: $663.900
  • De 4 y 5 años: $567.243
  • De 6 a 12 años: $713.070

El grupo de 6 a 12 años es el que presenta el costo más elevado, mientras que el menor corresponde a los bebés de hasta un año. La actualización también refleja cuánto aumentó el costo en apenas un mes. En julio, los valores eran de $545.683, $649.935, $554.646 y $697.268, respectivamente.

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Así, el incremento mensual fue del 2,1% para los menores de 1 año y para los chicos de 1 a 3 años, mientras que llegó al 2,3% para los grupos de 4 a 5 y de 6 a 12 años.

La canasta de crianza busca mostrar cuánto dinero requiere mensualmente sostener a un niño o adolescente y tiene una particularidad: no mide solamente lo que una familia desembolsa en el supermercado o en servicios.

El INDEC suma dos grandes componentes. Por un lado, contempla los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los chicos, como alimentación, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda.

Por otro, incorpora el valor económico del tiempo destinado a las tareas de cuidado, es decir, el trabajo que implica acompañar y atender a los hijos y que muchas veces no aparece como un gasto directo del hogar.

Para estimar ese componente de bienes y servicios, el organismo utiliza como referencia la Canasta Básica Total del Gran Buenos Aires, utilizada también para establecer la línea de pobreza.

Una referencia que también llega a las cuotas alimentarias

El indicador tiene además una utilidad que excede las estadísticas de inflación y consumo. La canasta de crianza suele utilizarse como referencia en las discusiones vinculadas con las cuotas alimentarias, porque permite dimensionar cuánto cuesta sostener las necesidades de un hijo.

Sin embargo, su valor no determina automáticamente cuánto debe pagar un progenitor. Puede funcionar como uno de los parámetros que tiene en cuenta la Justicia para evaluar las necesidades económicas de los hijos, junto con la situación particular de cada familia.

Así, la actualización de agosto vuelve a poner en números el costo cotidiano de criar: hasta $713.070 mensuales para un chico de entre 6 y 12 años, en un indicador que intenta reflejar no solo cuánto se gasta, sino también cuánto trabajo implica el cuidado.

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