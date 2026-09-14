El INDEC reveló cuánto costó criar a un hijo en agosto

Así, el incremento mensual fue del 2,1% para los menores de 1 año y para los chicos de 1 a 3 años, mientras que llegó al 2,3% para los grupos de 4 a 5 y de 6 a 12 años.

La canasta de crianza busca mostrar cuánto dinero requiere mensualmente sostener a un niño o adolescente y tiene una particularidad: no mide solamente lo que una familia desembolsa en el supermercado o en servicios.

El INDEC suma dos grandes componentes. Por un lado, contempla los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los chicos, como alimentación, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda.

Por otro, incorpora el valor económico del tiempo destinado a las tareas de cuidado, es decir, el trabajo que implica acompañar y atender a los hijos y que muchas veces no aparece como un gasto directo del hogar.

Para estimar ese componente de bienes y servicios, el organismo utiliza como referencia la Canasta Básica Total del Gran Buenos Aires, utilizada también para establecer la línea de pobreza.

Una referencia que también llega a las cuotas alimentarias

El indicador tiene además una utilidad que excede las estadísticas de inflación y consumo. La canasta de crianza suele utilizarse como referencia en las discusiones vinculadas con las cuotas alimentarias, porque permite dimensionar cuánto cuesta sostener las necesidades de un hijo.

Sin embargo, su valor no determina automáticamente cuánto debe pagar un progenitor. Puede funcionar como uno de los parámetros que tiene en cuenta la Justicia para evaluar las necesidades económicas de los hijos, junto con la situación particular de cada familia.

Así, la actualización de agosto vuelve a poner en números el costo cotidiano de criar: hasta $713.070 mensuales para un chico de entre 6 y 12 años, en un indicador que intenta reflejar no solo cuánto se gasta, sino también cuánto trabajo implica el cuidado.