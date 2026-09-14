La fuerte confesión de Diego Leuco tras exponer su intimidad con Sofi Martínez

El conductor explicó que decidió no mirar demasiado las repercusiones porque eso podía hacerle tomar una dimensión mayor de cuánto había expuesto de su vida privada. “No quiero ver mucho de las repercusiones porque ahí es donde me empieza a dar vergüenza y empezás a tomar dimensión de que expusiste un montón”, sostuvo.

De todos modos, aseguró que los comentarios que llegaron hasta él fueron positivos. “Lo poquito que vi, porque obviamente te va llegando, es muy buena onda y muy linda la repercusión”, contó.

También reconoció que algunas publicaciones le causaron gracia. “Vi muchas cositas graciosas también, que a mí me dan un poquito de vergüenza, pero lo disfruté”, señaló.

Finalmente, Leuco resumió la particular sensación que le dejó haber compartido ese momento con su expareja. “A veces pasa que uno siente vergüenza por algo, pero igual la pasa bien”, reflexionó.

Y dejó una de las frases más reveladoras sobre lo que significó para él quedar expuesto de esa manera: “Siento que me moría de vergüenza porque creo que es la primera vez en la vida que no estoy en un lugar en un programa 100% cómodo y bajo mi control”

La relación entre Leuco y Martínez tuvo distintas etapas y se extendió durante varios años. Después de una primera etapa de noviazgo, ambos volvieron a apostar por la pareja y estuvieron juntos durante aproximadamente dos años y medio.

La relación atravesó una primera separación en 2023 y finalmente terminó en 2024. Tiempo después, los dos lograron mantener un buen vínculo y volvieron a compartir espacios profesionales. Durante la entrevista televisiva, Martínez explicó que uno de los motivos que influyeron en la ruptura fue lo que definió como un “destiempo” emocional entre ambos.

“Cuando yo estaba más full él no tanto y cuando él sí estaba, yo no tanto”, explicó la periodista.

El reencuentro en televisión no significó una confirmación de una reconciliación, pero sí volvió a despertar el interés sobre una relación que, después de varios años y distintas etapas, ahora quedó nuevamente bajo la mirada del público.