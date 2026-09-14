Quién es Carlos Riveros y qué pasó con el detenido por el femicidio de Camila

Hay un dato que los investigadores consideran relevante. Mientras Camila continuaba adelante como aspirante a gendarme, Riveros había sido desafectado del proceso de formación.

La Fiscalía analiza si esa diferencia pudo haber generado un conflicto entre ambos y si los celos o la frustración tuvieron alguna incidencia en el crimen. El fiscal Adolfo Díaz confirmó que esa es una de las líneas que siguen los investigadores, aunque todavía no la da por probada.

“No podemos asegurar cuál ha sido el móvil, pero sí ya tenemos cuál puede ser el posible móvil de este hecho”, explicó.

Sus últimas horas antes del crimen

La reconstrucción de los últimos movimientos de Riveros es ahora una de las prioridades de la causa. La pareja había regresado al departamento que compartía en Barreal durante la noche del sábado. En algún momento de la madrugada se produjo el ataque que terminó con la vida de Camila.

Un vecino declaró haber escuchado un grito de una mujer durante la madrugada, un dato que será contrastado con el resto de la evidencia para establecer la secuencia temporal del crimen.

Cuando los investigadores llegaron al domicilio encontraron a Camila sin vida y a Riveros todavía con vida, junto al cuerpo.

El joven presentaba lesiones que, según la hipótesis investigativa, se habría provocado después de atacar a su pareja. Fue trasladado al hospital municipal, donde recibió asistencia médica y posteriormente quedó detenido.

Entre los elementos secuestrados en la escena apareció uno que puede resultar especialmente relevante para reconstruir lo sucedido: una carta presuntamente escrita por Riveros. De acuerdo con la información incorporada a la investigación, en el escrito habría pedido perdón por lo que había hecho y también por el intento de quitarse la vida.

Los investigadores también secuestraron dos teléfonos celulares, dos cuchillos con manchas de sangre, prendas de vestir y otros elementos que serán sometidos a distintas pericias.

La Fiscalía todavía no difundió todo el contenido de la evidencia porque la investigación se encuentra en una etapa inicial.

El perfil del joven que ahora está detenido

Riveros es de Tartagal, pero llevaba un tiempo instalado en Barreal debido al proceso de formación de Gendarmería. No era integrante de la fuerza. Era aspirante, al igual que Camila.

Su situación había cambiado recientemente cuando fue desafectado del instituto, mientras la joven continuaba con su preparación. Ese dato aparece hoy como una pieza más dentro de la investigación, aunque desde la Fiscalía remarcan que todavía no puede establecerse que haya sido el motivo del crimen.

Tampoco se encontraron, hasta ahora, antecedentes formales de violencia de género entre la pareja. Díaz confirmó que fueron consultados los registros de CAVIG y de la Justicia departamental y no surgieron denuncias previas ni prohibiciones de acercamiento.

Qué viene ahora para Riveros

Después de recibir el alta médica, Riveros quedó detenido y bajo custodia policial. Su situación procesal deberá definirse en las próximas instancias judiciales.

La Fiscalía trabaja en la formalización del caso y deberá presentar ante el juez los elementos que ya reunió para explicar por qué considera a Riveros el principal sospechoso y cuál es la calificación legal que corresponde aplicar.

También deberá determinarse formalmente el vínculo entre la víctima y el acusado. La Fiscalía cuenta con testimonios que señalan que eran matrimonio, pero todavía debe incorporar el acta correspondiente.

Mientras tanto, continúan las pericias sobre los elementos encontrados en el departamento, el análisis de los teléfonos, los testimonios y la información obtenida durante la investigación.

Todo apunta a una causa que tendrá un próximo momento decisivo cuando Riveros sea llevado ante la Justicia.

Hasta entonces, el joven de 25 años que llegó a Barreal buscando convertirse en gendarme seguirá detenido, mientras los investigadores intentan reconstruir qué pasó durante aquellas últimas horas y qué hay detrás del crimen de Camila.