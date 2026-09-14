"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > comisaría

Qué pasó dentro de la comisaría donde una policía embarazada fue baleada

La agente continúa internada en el Hospital Rawson y, según la información que pudo chequear este diario, su embarazo permanece estable. Mientras los médicos evalúan cómo proceder con el proyectil, la investigación intenta determinar con precisión qué hacía el efectivo con su arma reglamentaria cuando se produjo el disparo.

La investigación por el disparo que hirió a una policía embarazada dentro de la Comisaría 34ª de La Bebida avanzó este lunes con una definición judicial: el efectivo señalado como autor del disparo quedó detenido y es investigado por lesiones culposas, en el marco del artículo 94 del Código Penal.

Según la información que pudo confirmar este diario a partir de lo informado por la Fiscalía, se trata del agente Cristian Exequiel Albarracín, mientras que la víctima es la agente Mariana Sol Jofré, quien cursa el sexto mes de embarazo.

El hecho ocurrió alrededor de las 10 de este lunes. Jofré y Albarracín habían llegado juntos a la dependencia luego de ser comisionados por un requerimiento. Ya dentro de la comisaría, ambos se encontraban junto a otros tres compañeros en la sala principal.

Te puede interesar...

En ese momento, según las actuaciones, Albarracín tomó su arma reglamentaria, una pistola Bersa TPR9, y se produjo un disparo que impactó en la espalda de Jofré, quien se encontraba sentada en una silla.

La detonación generó la inmediata intervención de sus compañeros, que dieron aviso al servicio de emergencias 107. La agente fue trasladada al Hospital Guillermo Rawson, donde quedó bajo atención médica.

La investigación ya tiene un detenido

Más allá de la primera hipótesis de un disparo accidental, la Fiscalía inició actuaciones para determinar con precisión qué ocurrió en esos segundos y cómo se produjo la detonación del arma.

El caso quedó caratulado como lesiones culposas, y Albarracín permanece detenido y alojado en la Comisaría 38ª mientras avanzan las medidas investigativas. En la escena trabajó personal de Criminalística, Brigada de Delitos Especiales y D8, bajo las directivas del fiscal coordinador y el fiscal del caso.

Durante la inspección ocular realizada dentro de la dependencia, los investigadores secuestraron el arma reglamentaria utilizada por Albarracín y su teléfono celular.

Además, se realizó un acta para la toma de muestras destinada a efectuar una prueba de absorción atómica, como parte de los peritajes que buscan establecer las circunstancias concretas de la detonación.

Qué busca determinar ahora la Fiscalía

La investigación deberá reconstruir la secuencia ocurrida dentro de la sala principal de la comisaría y establecer qué maniobra realizó Albarracín con su pistola antes de que se produjera el disparo.

También serán importantes los testimonios de los tres efectivos que se encontraban presentes en el lugar, además de los resultados de las pericias realizadas sobre el arma y las muestras tomadas.

La causa es dirigida por el fiscal coordinador Roberto Ginsberg, el fiscal Francisco Pizarro y el ayudante fiscal Facundo Romero, con personal policial de la División Delitos Especiales a cargo de Maximiliano Molina.

Mientras la investigación continúa, la situación de Jofré permanece bajo seguimiento médico. Según la información conocida previamente, la agente se encontraba estable y el embarazo no corría peligro, aunque continuaba bajo atención por la herida sufrida.

El dato central de esta nueva etapa es que el caso dejó de ser solamente una investigación interna sobre un disparo ocurrido dentro de una dependencia policial: ya tiene un efectivo detenido, una causa judicial abierta por lesiones culposas y una serie de peritajes que deberán determinar exactamente cómo se accionó el arma reglamentaria.

Temas

Te puede interesar