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Circunvalación: dónde es el nuevo corte y por dónde hay que desviarse

Vialidad Provincial informó que el tramo intervenido se extenderá. El tránsito deberá desviarse por el lateral entre la bajada de avenida España y el reingreso tras calle Urquiza.

La Dirección de Vialidad Provincial informó una ampliación en el sector intervenido sobre el anillo interno de la Avenida Circunvalación, en el marco de las obras de repavimentación que se ejecutan en la arteria.

Cómo funcionará el esquema de desvío

Para garantizar la fluidez del tránsito y la seguridad en la zona de obra, las autoridades detallaron el trayecto obligatorio para los vehículos:

  • Salida del anillo interno: los conductores deberán tomar la bajada hacia la avenida España.
  • Recorrido alternativo: continuar la circulación por el lateral de la Circunvalación.
  • Reincorporación: ingresar nuevamente al Anillo Interno mediante la rampa de acceso ubicada inmediatamente después de la calle Urquiza.

Desde el organismo provincial solicitaron a los automovilistas reducir la velocidad, circular con extrema precaución y respetar de manera estricta la señalización vial desplegada en el tramo afectado.

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