La Dirección de Vialidad Provincial informó una ampliación en el sector intervenido sobre el anillo interno de la Avenida Circunvalación, en el marco de las obras de repavimentación que se ejecutan en la arteria.
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Circunvalación: dónde es el nuevo corte y por dónde hay que desviarse
Vialidad Provincial informó que el tramo intervenido se extenderá. El tránsito deberá desviarse por el lateral entre la bajada de avenida España y el reingreso tras calle Urquiza.