Circunvalación: dónde es el nuevo corte y por dónde hay que desviarse

Cómo funcionará el esquema de desvío

Para garantizar la fluidez del tránsito y la seguridad en la zona de obra, las autoridades detallaron el trayecto obligatorio para los vehículos:

Salida del anillo interno : los conductores deberán tomar la bajada hacia la avenida España.

: los conductores deberán tomar la bajada hacia la avenida España. Recorrido alternativo : continuar la circulación por el lateral de la Circunvalación.

: continuar la circulación por el lateral de la Circunvalación. Reincorporación: ingresar nuevamente al Anillo Interno mediante la rampa de acceso ubicada inmediatamente después de la calle Urquiza.

Desde el organismo provincial solicitaron a los automovilistas reducir la velocidad, circular con extrema precaución y respetar de manera estricta la señalización vial desplegada en el tramo afectado.