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Masiva marcha para exigir justicia por el femicidio de la aspirante a Gendarme

Vecinos y familias se movilizaron desde la Plazoleta Almirante Brown hasta la sede de Gendarmería Nacional tras el asesinato de Camila Vechiarello.

Una multitudinaria manifestación tuvo lugar durante la noche del domingi en la localidad de Barreal, departamento Calingasta, tras el femicidio de Camila Agustina Vechiarello, la joven de 26 años aspirante a Gendarme asesinada en las últimas horas. Decenas de vecinos, entre ellos numerosas mujeres junto a sus hijos, se concentraron en la Plazoleta Almirante Brown (conocida como El Triángulo) para marchar pacíficamente.

La columna de vecinos avanzó por calle San Martín en dirección al edificio de Gendarmería Nacional, donde renovaron el pedido de justicia y el pronto esclarecimiento del hecho. La movilización surgió de manera espontánea luego de que la UFI Delitos Especiales ratificara que la víctima falleció a causa de múltiples heridas de arma blanca en la intersección de calle Presidente Roca y Avenida San Martín.

Por el femicidio permanece investigado su pareja, Carlos Gonzalo Riveros, de 25 años y exintegrante de la fuerza, quien se encuentra internado en estado grave y bajo custodia policial en el Hospital Rawson tras haber intentado quitarse la vida posterior al ataque. En la causa intervienen los fiscales Adolfo Díaz y César Recio.

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