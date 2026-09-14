Una multitudinaria manifestación tuvo lugar durante la noche del domingi en la localidad de Barreal, departamento Calingasta, tras el femicidio de Camila Agustina Vechiarello, la joven de 26 años aspirante a Gendarme asesinada en las últimas horas. Decenas de vecinos, entre ellos numerosas mujeres junto a sus hijos, se concentraron en la Plazoleta Almirante Brown (conocida como El Triángulo) para marchar pacíficamente.
Masiva marcha para exigir justicia por el femicidio de la aspirante a Gendarme
Vecinos y familias se movilizaron desde la Plazoleta Almirante Brown hasta la sede de Gendarmería Nacional tras el asesinato de Camila Vechiarello.