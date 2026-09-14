Masiva marcha para exigir justicia por el femicidio de la aspirante a Gendarme

La columna de vecinos avanzó por calle San Martín en dirección al edificio de Gendarmería Nacional, donde renovaron el pedido de justicia y el pronto esclarecimiento del hecho. La movilización surgió de manera espontánea luego de que la UFI Delitos Especiales ratificara que la víctima falleció a causa de múltiples heridas de arma blanca en la intersección de calle Presidente Roca y Avenida San Martín.

Por el femicidio permanece investigado su pareja, Carlos Gonzalo Riveros, de 25 años y exintegrante de la fuerza, quien se encuentra internado en estado grave y bajo custodia policial en el Hospital Rawson tras haber intentado quitarse la vida posterior al ataque. En la causa intervienen los fiscales Adolfo Díaz y César Recio.