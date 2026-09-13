La investigación por el crimen de la joven en el departamento Calingasta sumó confirmaciones clave en las últimas horas. Las autoridades judiciales y policiales ratificaron que Camila Agustina Vechiarello, de 26 años, fue atacada con un arma blanca por su pareja, Carlos Gonzalo Riveros, de 25 años.
Confirmaron que la aspirante a Gendarmería fue asesinada a puñaladas por su pareja
La UFI Delitos Especiales ratificó que la víctima presentaba heridas de arma blanca. El agresor permanece internado en grave estado.