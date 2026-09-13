"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > Gendarmería

Confirmaron que la aspirante a Gendarmería fue asesinada a puñaladas por su pareja

La UFI Delitos Especiales ratificó que la víctima presentaba heridas de arma blanca. El agresor permanece internado en grave estado.

La investigación por el crimen de la joven en el departamento Calingasta sumó confirmaciones clave en las últimas horas. Las autoridades judiciales y policiales ratificaron que Camila Agustina Vechiarello, de 26 años, fue atacada con un arma blanca por su pareja, Carlos Gonzalo Riveros, de 25 años.

El trágico hecho se produjo en la intersección de calle Presidente Roca y Avenida San Martín, en la localidad de Barreal. Tras un llamado a la base de la Comisaría 33°, los efectivos acudieron al lugar y encontraron a la aspirante a Gendarme tendida en la calzada con múltiples lesiones cortopunzantes que le causaron la muerte.

Por su parte, el agresor —quien había sido apartado tiempo atrás del Instituto de Formación de Gendarmería— intentó quitarse la vida tras el ataque. Una unidad médica lo trasladó en código rojo hacia el Hospital Guillermo Rawson, donde permanece internado bajo custodia policial. En la causa intervienen los fiscales Adolfo Díaz y César Recio, de la UFI Delitos Especiales.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar