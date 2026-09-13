Confirmaron que la aspirante a Gendarmería fue asesinada a puñaladas por su pareja

El trágico hecho se produjo en la intersección de calle Presidente Roca y Avenida San Martín, en la localidad de Barreal. Tras un llamado a la base de la Comisaría 33°, los efectivos acudieron al lugar y encontraron a la aspirante a Gendarme tendida en la calzada con múltiples lesiones cortopunzantes que le causaron la muerte.

Por su parte, el agresor —quien había sido apartado tiempo atrás del Instituto de Formación de Gendarmería— intentó quitarse la vida tras el ataque. Una unidad médica lo trasladó en código rojo hacia el Hospital Guillermo Rawson, donde permanece internado bajo custodia policial. En la causa intervienen los fiscales Adolfo Díaz y César Recio, de la UFI Delitos Especiales.