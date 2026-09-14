Alerta por el fenómeno de El Niño: la Provincia intensifica el plan de emergencias

Ante este escenario de lluvias por encima de los promedios normales, el COPRE articuló su primera mesa de trabajo con Capital, Rivadavia, Ullum y Zonda, en conjunto con equipos de la Dirección de Hidráulica, Protección Civil, la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias, la Dirección de Emergencia Sanitaria y OSSE.

Ejes de trabajo: comités, protocolos y limpieza de cauces

Durante el encuentro, cada municipio presentó los avances en la conformación de sus comités municipales, integrados por fuerzas vivas y actores locales para relevar recursos y necesidades en territorio.

Entre los puntos clave del plan preventivo se destacan:

Protocolos de contingencia: diseño de mecanismos de intervención previa para optimizar recursos y agilizar la respuesta ante desbordes o inundaciones.

Limpieza de cauces: análisis y profundización de las labores de drenaje ejecutadas y proyectadas en canales para reducir riesgos en áreas pobladas.

Mitigación del "Súper Niño": medidas de contingencia específicas para responder a eventos meteorológicos extremos prolongados.

Cronograma de reuniones con los 19 departamentos

El esquema de trabajo continuará a través de cinco mesas técnicas en la sala de reuniones de la Dirección de Hidráulica, siempre a las 14:00:

Lunes 14 de septiembre: Santa Lucía, Chimbas, Albardón y Caucete.

Jueves 17 de septiembre: Rawson, Pocito y Sarmiento.

Viernes 18 de septiembre: Calingasta, Iglesia, Jáchal y Valle Fértil.

Lunes 21 de septiembre: Angaco, San Martín, 9 de Julio y 25 de Mayo.

Con este cronograma, las autoridades provinciales y municipales buscan completar la cobertura del territorio sanjuanino y dejar consolidados los protocolos de respuesta rápida antes de la llegada del período estival.