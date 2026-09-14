"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > El Niño

Alerta por el fenómeno de El Niño: la Provincia intensifica el plan de emergencias

El SMN confirmó que el fenómeno continuará hasta 2027 y podría ser un "Súper Niño". El COPRE avanza con los 19 municipios en prevención de lluvias e inundaciones.

La Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (COPRE) puso en marcha la segunda ronda de reuniones técnicas con los municipios sanjuaninos. La iniciativa busca profundizar la planificación territorial y consolidar la articulación entre los gobiernos locales y las diversas reparticiones del Gobierno de San Juan para prevenir los eventuales impactos del fenómeno de El Niño.

La urgencia del trabajo conjunto cobró mayor relevancia tras la confirmación del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y organismos internacionales como la NOAA: el fenómeno climático El Niño ya se encuentra activo y se extenderá hasta principios de 2027, con altas probabilidades de alcanzar una intensidad de nivel histórico ("Súper Niño"), teniendo su pico máximo hacia finales de 2026.

Cuyo y San Juan: qué se espera para los próximos meses

Para la región de Cuyo y la zona cordillerana, los pronósticos anticipan un incremento paulatino en la frecuencia de precipitaciones y nevadas, así como lluvias primaverales más frecuentes en San Juan. Asimismo, durante el trimestre de septiembre a noviembre se prevé una persistencia de humedad y nubosidad en la zona.

Te puede interesar...

Ante este escenario de lluvias por encima de los promedios normales, el COPRE articuló su primera mesa de trabajo con Capital, Rivadavia, Ullum y Zonda, en conjunto con equipos de la Dirección de Hidráulica, Protección Civil, la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias, la Dirección de Emergencia Sanitaria y OSSE.

Ejes de trabajo: comités, protocolos y limpieza de cauces

Durante el encuentro, cada municipio presentó los avances en la conformación de sus comités municipales, integrados por fuerzas vivas y actores locales para relevar recursos y necesidades en territorio.

Entre los puntos clave del plan preventivo se destacan:

  • Protocolos de contingencia: diseño de mecanismos de intervención previa para optimizar recursos y agilizar la respuesta ante desbordes o inundaciones.

  • Limpieza de cauces: análisis y profundización de las labores de drenaje ejecutadas y proyectadas en canales para reducir riesgos en áreas pobladas.

  • Mitigación del "Súper Niño": medidas de contingencia específicas para responder a eventos meteorológicos extremos prolongados.

Cronograma de reuniones con los 19 departamentos

El esquema de trabajo continuará a través de cinco mesas técnicas en la sala de reuniones de la Dirección de Hidráulica, siempre a las 14:00:

  • Lunes 14 de septiembre: Santa Lucía, Chimbas, Albardón y Caucete.

  • Jueves 17 de septiembre: Rawson, Pocito y Sarmiento.

  • Viernes 18 de septiembre: Calingasta, Iglesia, Jáchal y Valle Fértil.

  • Lunes 21 de septiembre: Angaco, San Martín, 9 de Julio y 25 de Mayo.

Con este cronograma, las autoridades provinciales y municipales buscan completar la cobertura del territorio sanjuanino y dejar consolidados los protocolos de respuesta rápida antes de la llegada del período estival.

Temas

Te puede interesar