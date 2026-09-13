Una joven de 20 años fue aprehendida en el departamento Rawson luego de sustraerle las pertenencias a un adulto mayor. El hecho fue advertido por personal policial que patrullaba la zona, lo que permitió la rápida interceptación y detención de la sospechosa.
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Una joven de 20 años fue detenida tras robarle la billetera a un jubilado en Rawson
La acusada fue aprehendida por la Policía a los pocos minutos del hecho en el barrio Valle Grande. Interviene el fuero de Flagrancia.