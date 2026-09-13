Una joven de 20 años fue detenida tras robarle la billetera a un jubilado en Rawson

La aprehendida fue identificada por fuentes policiales como de apellido Limoye, con domicilio en el barrio Valle Grande. Según los datos del caso, la mujer le sustrajo la billetera con dinero en efectivo y diversa documentación a un hombre de 71 años.

Efectivos a bordo de un móvil policial procedieron al traslado de la joven a la sede de la comisaría jurisdiccional. En el lugar intervino el Ayudante Fiscal de turno, quien ordenó el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia para resolver la situación legal de la acusada.