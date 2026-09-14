El Verdinegro se juega una parada brava ante el líder Tristán Suárez

Entre las principales novedades aparecen Hernán Zuliani y Nazareno Funez, quienes volverían a estar disponibles para el partido. El delantero es una de las cartas ofensivas importantes del equipo y su regreso le abre al entrenador una alternativa de peso para acompañar a Genaro Rossi.

La contracara será la ausencia de Manuel Cocca, quien vio la roja frente a Quilmes y deberá cumplir la correspondiente suspensión.

Con este panorama, una probable formación del Verdinegro sería con Sebastián Díaz Robles; Facundo Nadalín, Mauro Osores, Emanuel Aguilera y Hernán Zuliani; Guillermo Acosta, Diego Mercado, Sebastián González y Jaurena o Franco Coronel; Genaro Rossi y Nazareno Funez.

Del otro lado estará un Tristán Suárez que llega a San Juan como único líder, aunque viene de empatar 0-0 en Salta ante Gimnasia y Tiro.

Ese punto le permitió conservar la cima, aunque Gimnasia de Jujuy alcanzó su misma línea después de vencer a Atlético Rafaela. El conjunto dirigido por Pancho Martínez, exentrenador de San Martín, se transformó en uno de los grandes protagonistas del torneo y llega con una estructura que combina experiencia y contundencia.

El probable equipo visitante sería con Joaquín Bigo; Brian Aguilar, Mauricio Guzmán, Agustín Baldi y Diego Mastrángelo; Nicolás Del Priore, Marcos Enrique, Diego Becker y Kevin Colli; Manuel Guillén y Agustín Gallo.

El Pueblo Viejo, llamado a jugar su partido

En este contexto, San Martín también apuesta al respaldo de su gente. El club ya habilitó desde este lunes la venta de entradas y las mejoras en la ubicación de los socios, con la posibilidad de adquirirlas a través de su aplicación oficial.

La expectativa pasa por convertir el Hilario Sánchez en un factor más para un equipo que necesita reaccionar rápido después del traspié en Quilmes. El desafío será importante: ganarle al líder no solo significaría recuperarse, sino también darle un golpe directo a uno de los principales protagonistas de la pelea por el ascenso.