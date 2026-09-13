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Violenta pelea a la salida de un boliche en Trinidad dejó varias personas agredidas

El enfrentamiento ocurrió sobre Avenida Rawson antes de Circunvalación. Un video registró el momento en que una mujer golpeó a un joven en la cabeza.

Una violenta gresca entre varias personas se registró durante las últimas horas en las inmediaciones de un conocido local bailable ubicado en el distrito de Trinidad, sobre Avenida Rawson antes de la Avenida de Circunvalación, en Capital.

El hecho quedó registrado en un video grabado por un testigo que se encontraba en el lugar. En las imágenes se observa una fuerte discusión que escaló a golpes de puño y agresiones cruzadas entre hombres y mujeres en la vía pública.

Durante el altercado, se aprecia el momento en que una mujer le propina un golpe en la cabeza a un joven utilizando un objeto que aparenta ser una botella.

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