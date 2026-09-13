Violenta pelea a la salida de un boliche en Trinidad dejó varias personas agredidas

El hecho quedó registrado en un video grabado por un testigo que se encontraba en el lugar. En las imágenes se observa una fuerte discusión que escaló a golpes de puño y agresiones cruzadas entre hombres y mujeres en la vía pública.

Durante el altercado, se aprecia el momento en que una mujer le propina un golpe en la cabeza a un joven utilizando un objeto que aparenta ser una botella.