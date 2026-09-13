Una violenta gresca entre varias personas se registró durante las últimas horas en las inmediaciones de un conocido local bailable ubicado en el distrito de Trinidad, sobre Avenida Rawson antes de la Avenida de Circunvalación, en Capital.
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Violenta pelea a la salida de un boliche en Trinidad dejó varias personas agredidas
El enfrentamiento ocurrió sobre Avenida Rawson antes de Circunvalación. Un video registró el momento en que una mujer golpeó a un joven en la cabeza.