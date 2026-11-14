Detuvieron al "Pata renga" y a la "Chuqui": ambos tenían pedido de captura

Al verificar sus identidades, los efectivos constataron que ambos tenían requerimientos judiciales pendientes.

El conductor, de apellido Manzano y conocido con el apodo de "Pata Renga", registraba un pedido de detención emitido por el Juzgado de Ejecución Penal. El hombre había sido declarado evadido del Servicio Penitenciario por incumplir el régimen de salidas transitorias.

Además, había sido condenado en 2024 por los delitos de robo agravado y abuso de arma.

Por su parte, la mujer, de apellido Lucero y conocida como "Chuqui", también tenía un pedido de detención vigente, solicitado por la Oficina de Finalización de Causas del Sistema Mixto, en el marco de una causa por lesiones.

Por disposición judicial, ambos fueron trasladados a la sede de Central de Policía. En tanto, Manzano será derivado nuevamente al Servicio Penitenciario para continuar cumpliendo la condena que tenía pendiente.