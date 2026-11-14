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Detuvieron al "Pata renga" y a la "Chuqui": ambos tenían pedido de captura

Un hombre y una mujer fueron aprehendidos en Chimbas luego de intentar escapar de un control policial. Él había sido declarado evadido del Servicio Penitenciario, mientras que ella era buscada por una causa de lesiones.

Un operativo policial realizado durante la noche del viernes en Chimbas terminó con la detención de dos personas que eran buscadas por la Justicia. El procedimiento se produjo alrededor de las 20, en inmediaciones de calles Tucumán y Centenario, cuando efectivos de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 advirtieron la circulación de una motocicleta de 110 cc con dos ocupantes.

Los uniformados realizaban tareas investigativas vinculadas con la sustracción de automotores cuando observaron al conductor, acompañado por una mujer, ambos conocidos en el ambiente delictivo.

Al intentar identificarlos, los ocupantes hicieron caso omiso a la orden policial y emprendieron la fuga. La persecución continuó hasta el interior del barrio Conjunto II, donde, al verse acorralados, abandonaron la motocicleta e intentaron escapar a pie. Sin embargo, fueron alcanzados y aprehendidos a los pocos metros.

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Al verificar sus identidades, los efectivos constataron que ambos tenían requerimientos judiciales pendientes.

El conductor, de apellido Manzano y conocido con el apodo de "Pata Renga", registraba un pedido de detención emitido por el Juzgado de Ejecución Penal. El hombre había sido declarado evadido del Servicio Penitenciario por incumplir el régimen de salidas transitorias.

Además, había sido condenado en 2024 por los delitos de robo agravado y abuso de arma.

Por su parte, la mujer, de apellido Lucero y conocida como "Chuqui", también tenía un pedido de detención vigente, solicitado por la Oficina de Finalización de Causas del Sistema Mixto, en el marco de una causa por lesiones.

Por disposición judicial, ambos fueron trasladados a la sede de Central de Policía. En tanto, Manzano será derivado nuevamente al Servicio Penitenciario para continuar cumpliendo la condena que tenía pendiente.

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