Un operativo policial realizado durante la noche del viernes en Chimbas terminó con la detención de dos personas que eran buscadas por la Justicia. El procedimiento se produjo alrededor de las 20, en inmediaciones de calles Tucumán y Centenario, cuando efectivos de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 advirtieron la circulación de una motocicleta de 110 cc con dos ocupantes.
Detuvieron al "Pata renga" y a la "Chuqui": ambos tenían pedido de captura
Un hombre y una mujer fueron aprehendidos en Chimbas luego de intentar escapar de un control policial. Él había sido declarado evadido del Servicio Penitenciario, mientras que ella era buscada por una causa de lesiones.