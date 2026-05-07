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Todos presos: tribunal de Impugnación revocó las libertades en el caso Emir Barboza

La resolución que había liberado a cuatro de los siete acusados por el crimen de Emir, fue revocada. Todos regresaron al Servicio Penitenciario Provincial. La familia del menor expresó alivio y la defensa anunció que apelará.

La causa por el crimen de Emir Barboza dio un nuevo y sorpresivo giro este jueves. El juez de Impugnación Daniel Guillén revocó la resolución que había dejado en libertad a cuatro de los siete acusados por el homicidio del menor, ocurrido en octubre de 2025 en Rawson.

Con la nueva decisión, todos los imputados regresaron al Servicio Penitenciario Provincial, donde deberán cumplir tres meses de prisión preventiva mientras continúa la investigación.

La medida modificó por completo lo resuelto días atrás por la jueza de Garantías Mabel Moya, quien había otorgado la libertad a Gonzalo Orostizaga, Alan Bazán, Cristian Guajardo y Jonathan Carrizo, mientras que Gonzalo Santander, Dante Carrizo y Hernán Carrizo permanecían bajo arresto domiciliario. Este jueves, los cuatro que estaban libres debieron entregar sus pertenencias y fueron trasladados esposados al Penal de Chimbas.

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Por qué se revocaron las libertades

El fiscal Francisco Nicolía había apelado la resolución de la jueza Moya al considerar que había valorado solo una parte de las pruebas incorporadas a la causa. El juez Guillén hizo lugar al planteo y sostuvo que aún quedan medidas probatorias pendientes, como la declaración de testigos clave, y que existe riesgo concreto de entorpecimiento de la investigación si los imputados permanecen en libertad.

La fiscalía había advertido que la liberación de parte de los acusados podía generar presión sobre testigos del barrio Valle Grande. Nicolía remarcó además que varios testimonios ubican a todos los imputados en el lugar desde donde partieron los disparos, que algunos vecinos aseguraron que los acusados habrían cambiado su ropa tras el hecho, y que tres de ellos presentaron rastros de pólvora en manos y prendas de vestir. Para la fiscalía, existe una "coautoría funcional": una participación conjunta en el episodio que terminó con la muerte del menor.

Videla, abogado defensor, también apuntó a las pruebas: "No todos dispararon y no todos tuvieron resultados positivos en las pruebas de pólvora. La situación debe analizarse de manera individual". Y planteó una contradicción central: se encontraron únicamente dos armas vinculadas al ataque, pero hay siete personas detenidas.

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Del otro lado, la familia de Emir recibió la noticia con alivio y satisfacción. Tras la primera decisión que otorgó libertades, allegados del menor habían realizado manifestaciones reclamando justicia. Este jueves, la resolución del juez Guillén los encontró con otra actitud. "Estamos conformes con que estén presos. Ahora se está viendo la Justicia y queremos que siga así. Tienen que pagar por lo que hicieron. La muerte de Emir no puede quedar impune", expresaron familiares.

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El crimen ocurrió en octubre de 2025, cuando un conflicto entre dos familias en el barrio Valle Grande derivó en un episodio de extrema violencia con disparos y pedradas. Emir fue alcanzado por una bala en el pecho mientras se encontraba fuera de una vivienda. Pese a ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson, el menor ingresó sin vida. Desde entonces, la causa involucra a siete imputados y atraviesa un proceso judicial que, con este nuevo giro, lejos está de cerrarse.

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