Karina Milei y Marcelo Orrego recorrieron una calera en Sarmiento

Durante la recorrida, el empresario destacó que los hornos de la planta trabajan con “la última tecnología a nivel mundial” y remarcó el perfil sustentable del proyecto industrial. En ese sentido, indicó que la empresa lleva adelante un programa ecosustentable que incluye la plantación de 1300 especies arbóreas.

Además, explicó que la compañía cuenta con un parque fotovoltaico de 2,3 megavatios, al que recientemente se sumaron otros 4,7 megavatios, con el objetivo de abastecer el 100 % del consumo energético de la planta mediante energía solar.

Cabanay también puso en valor el vínculo de la empresa con la comunidad de Sarmiento y señaló que el 90 % de los trabajadores pertenecen al departamento. Asimismo, destacó que el 22 % de la planta de empleados está integrada por mujeres, aspecto que calificó como “un motivo de orgullo” para la compañía.

La visita formó parte de una agenda vinculada al desarrollo productivo y minero de la provincia, con eje en la innovación tecnológica, la sustentabilidad y la generación de empleo local.