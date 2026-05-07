La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, junto al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, recorrió las instalaciones de Caleras San Juan S.A., en el departamento Sarmiento, en el marco de las actividades por el Día de la Minería. La visita contó además con la presencia del diputado nacional Martín Menem y del ministro del Interior, Diego Santilli, además de funcionarios locales y nacionales. Acompañaron además el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández y el intendente de Sarmiento, Alfredo Castro.
Karina Milei y Marcelo Orrego recorrieron una calera en Sarmiento
La visita forma parte de la agenda de los funcionarios nacionales que llegaron a San Juan en el marco de la Expo Minera y para celebrar el Día de la Minería. Estuvo acompañada por el gobernador Marcelo Orrego, el ministro del Interior, Diego Santilli y el diputado Nacional, Martín Menem