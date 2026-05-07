En Venezuela, River enfrenta a Carabobo: formaciones, hora y TV

La clave se encuentra en que, si River suma otra victoria, habrá virtualmente asegurado su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Esto es sumamente importante ya que solo el líder jugará desde los octavos. Mientras que el escolta deberá jugar una serie de 16avos contra un equipo eliminado de los grupos de la Copa Libertadores.

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El encuentro entre River y Carabobo se llevará a cabo hoy a partir de las 21.30 hrs. El duelo podrá verse por las pantallas de Disney Premium para suscriptores, así como también será sintonizado tanto en Fox Sports como en Telefé en cable básico. Una vez finalizado el compromiso, El Intransigente compartirá una crónica con los hechos más destacados más las declaraciones de los protagonistas.