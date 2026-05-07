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En Venezuela, River enfrenta a Carabobo: formaciones, hora y TV

El Millonario buscará dar un paso decisivo rumbo a los octavos de final del torneo. Coudet hará varios cambios para preservar a jugadores titulares con miras al clásico del próximo domingo ante San Lorenzo.

Hoy River se verá las caras ante Carabobo por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Tras la victoria ante Atlético Tucumán en el Apertura, el conjunto de Eduardo Coudet sueña con un nuevo triunfo en el torneo internacional.

La clave se encuentra en que, si River suma otra victoria, habrá virtualmente asegurado su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Esto es sumamente importante ya que solo el líder jugará desde los octavos. Mientras que el escolta deberá jugar una serie de 16avos contra un equipo eliminado de los grupos de la Copa Libertadores.

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El encuentro entre River y Carabobo se llevará a cabo hoy a partir de las 21.30 hrs. El duelo podrá verse por las pantallas de Disney Premium para suscriptores, así como también será sintonizado tanto en Fox Sports como en Telefé en cable básico. Una vez finalizado el compromiso, El Intransigente compartirá una crónica con los hechos más destacados más las declaraciones de los protagonistas.

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De cara al duelo contra el conjunto de Venezuela, el periodista Germán Balcarse reveló la siguiente información: “Derlis López, de Paraguay, es el árbitro designado para el partido contra Carabobo, a disputarse el próximo jueves, desde las 21:30, en Valencia (Venezuela). Fernando López, del mismo país, estará a cargo del VAR”.

Las formaciones de River y Carabobo

Eduardo Coudet presentará a la siguiente formación en Venezuela: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo, Tomás Galván; Ian Subiabre, Facundo Colidio y Maximiliano Salas. Como puede apreciarse se trata de un 4-3-3.

Mientras que Carabobo buscaría la victoria con estos once: Lucas Bruera; Marcel Guaramato, Leonardo Aponte, Jean Franco Fuentes, Alexander González; Matías Núñez, Juan Camilo Pérez, Maurice Cova; Edson Tortolero, Eric Ramírez y Yohandry Orozco. Un 4-3-3.

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