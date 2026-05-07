En Venezuela, River enfrenta a Carabobo: formaciones, hora y TV

Hoy River se verá las caras ante Carabobo por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Tras la victoria ante Atlético Tucumán en el Apertura, el conjunto de Eduardo Coudet sueña con un nuevo triunfo en el torneo internacional.
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El Millonario buscará dar un paso decisivo rumbo a los octavos de final del torneo. Coudet hará varios cambios para preservar a jugadores titulares con miras al clásico del próximo domingo ante San Lorenzo.