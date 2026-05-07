La herencia del padre de Adorni: un terreno y un departamento en La Plata

El juicio sucesorio —de acceso público— es el procedimiento judicial mediante el cual se identifican herederos, se determina el patrimonio de una persona fallecida y se realiza la transmisión legal de los bienes.

image

Según la documentación incorporada en ese expediente, Adorni no habría heredado la totalidad del terreno, sino solamente el 33% del inmueble. Los otros herederos registrados en la sucesión son su hermano, Francisco Adorni, y la madre de ambos.

La expectativa dentro del Gobierno está puesta en que la nueva declaración patrimonial del funcionario permita justificar parte de los gastos e inversiones que fueron surgiendo durante la investigación judicial, particularmente vinculados a inmuebles, remodelaciones y viajes.

No se descarta que Adorni presente documentación adicional que no figura en el expediente sucesorio, como posibles cesiones de derechos hereditarios o donaciones posteriores realizadas por familiares.

image

Tampoco se excluye que el jefe de Gabinete incorpore otros ingresos para explicar su patrimonio, incluyendo fondos vinculados a su esposa, Bettina Angeletti.

Hasta ahora, una de las pocas referencias públicas del propio funcionario sobre la herencia de su padre había surgido en 2018, cuando publicó un mensaje en la red social X en el que sugería que el patrimonio heredado no era significativo. "Me costó años arreglar todo", escribió en ese entonces.

Semanas atrás, en medio del avance de la causa judicial, Adorni puso en venta el departamento ubicado en La Plata. El inmueble, situado sobre calle 48 entre 6 y 7, fue publicado con un valor de 95 mil dólares.

En su declaración jurada correspondiente a 2024, el funcionario informó haber recibido ese departamento como una “donación”, derivada de la herencia de sus padres, en junio de 2016. En ese documento, además, declaró ser titular del 100% de la propiedad y no únicamente de un tercio.

image

La causa judicial apunta ahora a esclarecer cómo Adorni financió otras adquisiciones y gastos realizados durante los últimos años.

Entre ellos, la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito y las refacciones de una vivienda ubicada en un country privado. Según la declaración testimonial de un contratista incorporada a la investigación, las remodelaciones habrían demandado unos 245 mil dólares pagados en efectivo.

La investigación también analiza distintos viajes realizados por el funcionario y su familia, tanto dentro del país como al exterior.

Entre los movimientos observados figuran unas vacaciones en Aruba durante diciembre de 2025, una estadía en el hotel Llao Llao Hotel & Resort, dos viajes a un hotel all inclusive en Gualeguaychú, además de un viaje de Angeletti a Madrid y la existencia de un pasaje en primera clase a Nueva York que finalmente no habría sido utilizado.

Mientras tanto, la Justicia todavía aguarda información vinculada a billeteras virtuales atribuidas al funcionario y datos sobre sus gastos corrientes, elementos que podrían incorporarse próximamente al expediente.