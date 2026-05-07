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Mujeres, minería y liderazgo: el otro eje fuerte de la Expo

El Encuentro de Mujeres de la Industria reunió en San Juan a empresarias, funcionarias y referentes mineras para debatir inclusión, liderazgo y desarrollo.

En medio de la Expo San Juan Minera 2026, el Teatro Municipal se convirtió en escenario de otro de los debates que hoy atraviesan a la industria: el crecimiento del rol femenino dentro de la minería y los sectores productivos.

El “Encuentro de Mujeres de la Industria” reunió a empresarias, funcionarias, referentes institucionales y líderes del sector para analizar los desafíos vinculados a inclusión, liderazgo, sustentabilidad y participación femenina en espacios de decisión.

La jornada, organizada por UIAJM, UIA, WIM y Panorama Minero, pudo realizarse pese a las complicaciones generadas por el viento Zonda y terminó consolidándose como uno de los espacios más convocantes dentro de la agenda paralela de la Expo.

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Durante la apertura, la intendenta Susana Laciar destacó el trabajo realizado para sostener el evento y remarcó el peso que hoy tiene la minería para la provincia. “San Juan siempre les va a dar la bienvenida a quienes quieran venir a desarrollar y emprender su sueño”, expresó.

Además, puso el foco en el avance de las mujeres dentro de una actividad históricamente dominada por hombres. “Más que ocupar un lugar, es llevar adelante desafíos”, sostuvo.

Uno de los datos más fuertes de la jornada lo aportó la presidenta de WIM Argentina, Laura Hernández, quien aseguró que la participación femenina dentro de la minería pasó del 5% al 12,7% en los últimos años.

“Es un número que ha avanzado fuertemente, pero todavía queda mucho por hacer”, señaló. La referente también advirtió que el gran desafío sigue siendo lograr que más mujeres accedan a puestos jerárquicos y espacios de toma de decisiones dentro de las empresas.

“Lo que realmente transforma es que haya más mujeres tomando decisiones”, afirmó. A lo largo de los paneles también se debatió sobre mentorías, redes de trabajo, sustentabilidad y liderazgo empresarial con perspectiva de género.

Las expositoras coincidieron en que la minería atraviesa un momento decisivo para el desarrollo económico del país y que la inclusión femenina será clave para construir una industria más moderna, federal y sustentable.

En ese marco, referentes de organizaciones nacionales remarcaron la necesidad de fortalecer programas de capacitación, networking y formación para acelerar el crecimiento de mujeres dentro de sectores estratégicos. “Las redes son la mayor herramienta de transformación”, resumió la empresaria Irini Wentinck durante uno de los paneles.

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