Se disputará en San Juan la Copa Argentina de Mountain Bike

En cuanto a la actividad deportiva, se estableció que habrá competencias en distintas categorías. En el Cross Country Short Track (XCC) estarán los participantes de Elite, Sub 23 y Sub 18 en ambas ramas. En la modalidad Cross Country Olímpico (XCO) participarán serán de la partida los Infantiles B, Menores, Cadetes, Junior, Sub 23, Elite y Máster en sus diferentes subdivisiones.
Cronograma
Viernes 8 de mayo
9:00 a 12:00 - Inspección y Track Walk
9:00 a 16:00 - Acreditación
12:00 a 14:00 - Entrenamiento oficial todas las categorías
14:00 a 16:00 - Entrenamiento oficial categorías UCI (Elite, Sub23 y Juniors)
16:00 18:00 Entrenamiento oficial todas las categorías
18:00 Cierre de actividades
Sábado 9 de mayo
9:00 a 12:00 - Acreditación
9:00 a 10:45 - Entrenamiento oficial XCC – XCO todas las categorías
11:00 a 11:20 - Competencia XCC – Sub 18 varones
11:40 a 12:00 - Competencia XCC – Elite y Sub 18 Damas
12:20 a 12:40 - Competencia XCC – Varones Elite
13:15 - Premiación XCC
14:00 a 15:30 - Competencia XCO – Varones Master C1-C2-D1-D2- Infantiles B – Damas Master B2-C1-C2-D1-D2 y Menores.
15:40 a 16:30 - Festival infantil – XCO Infantiles B Damas - XCO Infantiles A Varones y Damas
15:40 - Premiación XCO
16:30 a 17:30 - Entrenamiento oficial categorías UCI (Elite, Sub23 y Juniors)
17:30 a 18:30 - Entrenamiento oficial todas las categorías
Domingo 10 de mayo
9:00 a 10:30 - Competencia XCO – Varones Master A-B1-B2- Cadetes-Menores
10:30 Premiaciones XCO manga 1
10:45 a 12:15 Competencia XCO – Damas Elite - Sub23 – Junior Cadetes - Master A - Master B1
12:30 a 14:15 - Competencia XCO – Varones Elite - Sub23 - Junior
14:30 - Premiaciones XCO mangas 2 y 3
15:30 Cierre del evento
Categorías: Según año calendario 2026
Infantiles A Varones y Damas 2016-2017 (9-10 años)
Infantiles B Varones y Damas 2014-2015 (11-12 años)
Menores Varones y Damas 2012-2013 (13-14 años)
Cadetes Varones y Damas 2010-2011 (15-16 años)
Junior Varones y Damas 2008-2009 (17-18 años)
Sub23 Varones y Damas 2004-2007 (19-22 años)
Elite Varones y Damas 2003 y ant. (23 y más años)
Máster A Varones y Damas 1987-1991 (35-39 años)
Máster B1 Varones y Damas 1982-1986 (40-44 años)
Máster B2 Varones y Damas 1977-1981 (45-49 años)
Máster C1 Varones y Damas 1972-1976 (50-54 años)
Máster C2 Varones y Damas 1967-1971 (55-59 años)
Máster D1 Varones y Damas 1962-1966 (60-64 años)
Máster D2 Varones y Damas 1957-1961 (65 y más años)
Categorías Short Track XCC UCI:
Damas Categoría Elite-Sub23
Varones Categoría Elite-Sub23
Resto de categorías Short Track XCC:
Short Track Sub 18: Menores, Cadetes y Juniors Damas y Varones
Circuito Parque Quebrada de Zonda
Circuito XCO: El circuito de XCO tiene 4,08 km de longitud y 175 mts de desnivel positivo.
Circuito XCC: El circuito de XCC tiene 1,38 km de longitud y 35 mts de desnivel positivo.