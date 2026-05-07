Dictaron prisión preventiva para el padre del niño que dio positivo en cocaína

Sin embargo, la versión despertó sospechas entre los profesionales de la salud, quienes decidieron realizar estudios médicos exhaustivos al niño. Los análisis clínicos revelaron la presencia de cocaína en su sistema y además detectaron lesiones en distintas partes de su cuerpo.

Fuera de peligro y con su madre: la evolución del nene de 4 años que dio positivo en cocaína

A raíz de esos resultados, la Justicia imputó al hombre por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo. El magistrado también ordenó que permanezca detenido en el Servicio Penitenciario Provincial durante dos meses, mientras avanza la Investigación Penal Preparatoria (IPP), que tendrá un plazo de seis meses.

Martínez señaló además que el acusado cuenta con antecedentes penales: posee tres condenas previas, dos de ellas en el ámbito federal, situación que fue tenida en cuenta al momento de resolver la medida cautelar.

Entrevista videograbada para conocer más detalles

Como parte de la investigación, el próximo 14 de mayo se realizará una entrevista videograbada al menor, considerada clave para determinar qué ocurrió realmente.

Además, se efectuarán extracciones de sangre y orina, cuyos resultados serán cotejados por el laboratorio forense.

Durante la audiencia, el imputado sostuvo que el niño había ido a jugar a una plaza junto a hijos de su actual pareja y que allí habría sufrido una caída. Según su relato, el pequeño regresó llorando y luego intentó distraerlo llevándolo a tomar un helado, pero el niño vomitó y por eso decidió trasladarlo al hospital.

El hombre también negó haber llegado en malas condiciones al centro de salud o haberse retirado del lugar, como trascendió inicialmente. Afirmó que permaneció allí junto a la madre del menor.

En relación a las lesiones detectadas en el cuerpo del niño, la defensa planteó que podrían haberse producido durante las maniobras médicas realizadas en el hospital, cuando intentaban colocarle una inyección para frenar los vómitos.

El fiscal Martínez sostuvo que el acusado “tendrá que justificar sus dichos” y remarcó que la investigación continúa para esclarecer cómo el menor terminó con cocaína en su organismo y el origen de las lesiones constatadas.