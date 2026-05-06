Branka Motors: al no pagar, los tres jóvenes vuelven al banquillo de acusados

A partir de ese incumplimiento, el escenario cambió. Las querellas sostienen que el acuerdo quedó prácticamente sin efecto y advierten sobre un posible riesgo procesal, al señalar la pérdida de contacto con los acusados y su entorno. Incluso, deslizaron la hipótesis de una eventual fuga, aunque sin confirmación oficial.

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La tensión escaló el lunes 4 de mayo, cuando un grupo de damnificados se concentró frente a Tribunales para exigir respuestas. En paralelo, los abogados querellantes mantuvieron una reunión con el fiscal de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, Guillermo Heredia, donde solicitaron la detención inmediata de los imputados.

Desde la defensa intentaron justificar el incumplimiento con supuestos problemas financieros, argumentando que los fondos estarían “trabados”. Sin embargo, esa explicación fue rechazada por las víctimas, que consideran que las condiciones del acuerdo eran claras y de cumplimiento obligatorio.

En este contexto, la audiencia del viernes aparece como un punto de inflexión. Será la jueza Ana Carolina Parra quien deberá definir si el incumplimiento constituye una falta grave que justifique la revocación del beneficio de la libertad y el dictado de una detención preventiva

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El acuerdo en crisis contemplaba garantías sobre bienes muebles e inmuebles, pero el fracaso en el primer pago debilitó su validez y reactivó el reclamo de medidas más severas. Desde el Ministerio Público Fiscal se había mencionado un plazo más amplio para cumplir, aunque esa interpretación es discutida por las querellas.

Con más de 350 damnificados y cifras millonarias en juego, el caso vuelve a colocarse en el centro de la agenda judicial. La decisión que se tome en las próximas horas será determinante: puede sostener el esquema actual o marcar el regreso a prisión de los acusados.