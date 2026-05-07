Kilómetro a kilómetro, la sanjuanina Delfina Dibella sigue escribiendo una página histórica para el ciclismo argentino en Europa. Este jueves volvió a demostrar resistencia y personalidad al completar la quinta etapa de la Vuelta femenina de España junto al pelotón principal, en una jornada rápida y exigente que sirvió como antesala de la montaña.
Delfina Dibella superó otra prueba brava y sigue creciendo en la Vuelta
La ciclista sanjuanina terminó la quinta etapa junto al pelotón principal y continúa sumando experiencia en la competencia más importante de su carrera.