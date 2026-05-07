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Chocó, huyó y ¿mintió?: la causa que involucra a un juez de Faltas sanjuanino

El juez de Faltas Enrique Mattar fue identificado como el conductor que chocó a un motociclista en Capital y se retiró sin detenerse. Al ser interceptado por la Policía, negó haber participado del hecho. Un video y testigos lo desmintieron.

Un siniestro vial que ocurrió este miércoles a las 17:20 en la intersección de avenida Rawson y calle 9 de Julio, en Capital, terminó con un juez de Faltas como principal investigado. Se trata de Enrique Mattar, de 70 años, quien conducía un Volkswagen Up cuando habría cruzado el semáforo en rojo e impactó contra una motocicleta Yamaha YBR 125 cc. Tras el choque, continuó su marcha sin detenerse.

El fiscal Roberto Ginsberg, confirmó que las autoridades tomaron conocimiento del caso a través de un llamado al 911. Para ese momento, uno de los conductores involucrados ya se había retirado del lugar. "Al llegar al lugar ya habían sido alertados de que uno de los conductores se había retirado", explicó el fiscal.

Lo siguió otro motociclista y lo encontró la Policía

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Lo que evitó que Mattar se perdiera entre el tránsito fue la decisión de otro motociclista que presenció el hecho y decidió seguirlo. Tras recorrer varias cuadras, logró alertar a efectivos policiales que realizaban un operativo en la zona del Acceso Sur, en inmediaciones del mayorista Basualdo y el local Luna Morena. Allí fue interceptado el Volkswagen Up y se confirmó que el conductor era el juez.

Negó todo, pero el video lo desmintió

Lo que ocurrió en ese control policial es uno de los puntos centrales de la investigación. Según reveló el fiscal Ginsberg, al ser entrevistado por los efectivos, Mattar negó haber participado del siniestro. "Lo detuvieron en el control policial ubicado en Avenida Rawson y Saturnino Sarassa y al ser entrevistado, negó haber participado del siniestro", precisó el funcionario judicial.

Sin embargo, la investigación avanzó rápidamente. "El testimonio de testigos y una filmación permitieron confirmar que participó del choque", afirmó Ginsberg. La evidencia también indica que el juez habría cruzado el semáforo en rojo antes del impacto. "Testigos y un video permitieron constatar que cruzó en rojo", detalló el fiscal.

De acuerdo a la reconstrucción preliminar, el Volkswagen Up circulaba por calle 9 de Julio en sentido este-oeste. La motocicleta avanzaba por avenida Rawson cuando el semáforo habilitó su paso. En ese momento, el vehículo del juez cruzó a velocidad considerable e impactó el costado delantero derecho del rodado, provocando la caída del conductor.

El motociclista cayó al pavimento y sufrió múltiples traumatismos, incluyendo contusión pulmonar bilateral. Fue trasladado al Hospital Guillermo Rawson, donde quedó internado en observación, aunque fuera de peligro. El fiscal confirmó que la víctima se encontraba lúcida y pudo prestar declaración ante los investigadores.

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Mattar permaneció demorado hasta las 23:30 de este miércoles. Durante el procedimiento, las autoridades dispusieron el secuestro de su vehículo y le realizaron un test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo. Presentó licencia de conducir y toda la documentación del vehículo en regla. Por el momento, el juez no quedó detenido.

El caso genera especial repercusión porque no sería la primera vez que Mattar protagoniza un incidente vial. Fuentes del caso señalaron que el funcionario ya había estado involucrado en situaciones similares en años anteriores, lo que agrega un condimento político e institucional al expediente.

La causa continúa bajo investigación en la UFI de Delitos Especiales, que analiza las cámaras de seguridad de la zona y realizará las pericias necesarias para determinar la responsabilidad del magistrado tanto en el choque como en la presunta fuga posterior.

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