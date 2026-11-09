Terminó su jornada como Uber, estacionó en su casa y encontró a un ladrón adentro

El hecho ocurrió en una vivienda de calle Monseñor Orsali, en Rawson. Según informó el Comando Sur, el trabajador había estacionado el vehículo en el patio de su domicilio cuando comenzó a escuchar ruidos extraños.

Fue su pareja quien salió a revisar qué sucedía. Al acercarse al auto, encontró a un hombre en el interior que intentaba extraer el estéreo con un destornillador.