Un conductor de Uber de 23 años regresó a su casa después de trabajar y descubrió que un delincuente había ingresado a su auto para robarle el estéreo. El sospechoso escapó cuando fue sorprendido por la pareja de la víctima, pero la policía lo encontró a pocas cuadras y lo detuvo.
Terminó su jornada como Uber, estacionó en su casa y encontró a un ladrón adentro
Un conductor de Uber de 23 años encontró a un delincuente dentro de su auto cuando llegó a su casa en Rawson. Su pareja lo descubrió mientras intentaba sacar el estéreo y la policía lo detuvo a pocas cuadras.