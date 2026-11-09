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Terminó su jornada como Uber, estacionó en su casa y encontró a un ladrón adentro

Un conductor de Uber de 23 años encontró a un delincuente dentro de su auto cuando llegó a su casa en Rawson. Su pareja lo descubrió mientras intentaba sacar el estéreo y la policía lo detuvo a pocas cuadras.

Un conductor de Uber de 23 años regresó a su casa después de trabajar y descubrió que un delincuente había ingresado a su auto para robarle el estéreo. El sospechoso escapó cuando fue sorprendido por la pareja de la víctima, pero la policía lo encontró a pocas cuadras y lo detuvo.

El hecho ocurrió en una vivienda de calle Monseñor Orsali, en Rawson. Según informó el Comando Sur, el trabajador había estacionado el vehículo en el patio de su domicilio cuando comenzó a escuchar ruidos extraños.

Fue su pareja quien salió a revisar qué sucedía. Al acercarse al auto, encontró a un hombre en el interior que intentaba extraer el estéreo con un destornillador.

Al verse descubierto, el sospechoso abandonó el vehículo y escapó corriendo. Sin embargo, efectivos policiales lograron localizarlo en la intersección de Vicente López y Güiraldes, a pocas cuadras de la vivienda.

El hombre fue identificado como González, de 35 años, con domicilio en el barrio Belgrano. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un estéreo marca Noblex que habría sido sustraído del automóvil.

El sospechoso quedó aprehendido y el caso pasó a manos de la UFI Flagrancia, que interviene en las actuaciones judiciales.

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