"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > San Juan

Sextorsión digital: un preso es investigado en San Juan por coacción y amenazas

Un preso bonaerense es investigado en San Juan por sextorsión: habría amenazado a una joven con difundir sus fotos íntimas pese a estar detenido en Azul por abuso sexual.

La Justicia sanjuanina investiga un caso de sextorsión que involucra a un hombre detenido en la provincia de Buenos Aires. El acusado, de 41 años, está preso en la Unidad Penitenciaria N.°7 de Azul por una causa de abuso sexual contra una menor de 15 años, pero al mismo tiempo habría hostigado y extorsionado a una sanjuanina a través de redes sociales y WhatsApp.

La nueva investigación penal se inició en San Juan a fines de julio de 2024, tras la denuncia presentada por la víctima. Según su relato, conoció al imputado durante la pandemia de 2020 en un grupo de WhatsApp con unas 50 personas. Desde allí comenzaron a seguirse en Instagram y mantuvieron conversaciones privadas, que incluyeron el intercambio de fotos íntimas.

Concluida la pandemia, el vínculo virtual cesó. Sin embargo, en noviembre de 2023 el acusado volvió a contactarla. Para ese momento, la denunciante estaba en pareja y había cambiado de hábitos de vida, por lo que le manifestó que no quería continuar con esa relación.

Te puede interesar...

Pese a ello, en marzo de 2024, ya detenido por el abuso sexual en Tandil, el hombre retomó el contacto y le envió una foto desnudo. La joven le pidió que dejara de molestara, pero él comenzó a extorsionarla con las imágenes íntimas que conservaba. “Acordate que tengo una carpeta con fotos tuyas y no te gustaría que la vieran otras personas”, fue una de las frases que la víctima declaró ante la Justicia. Por miedo, terminó enviándole otra foto.

El hostigamiento continuó. El 26 de julio de 2024, el acusado volvió a enviarle fotos y la amenazó con mostrar las conversaciones a su novio si no accedía a enviarle más imágenes. Al día siguiente, incluso se excusó con un mensaje religioso: “Quiero que busquemos nuestro camino juntos con Cristo”. Pese a los bloqueos en redes, insistió en contactarla y le advirtió que haría llegar el material a su familia si no lo desbloqueaba.

Cansada de la persecución, la víctima formalizó la denuncia en San Juan. La UFI Cavig, a cargo del fiscal Leonardo Arancibia, inició la investigación por amenazas agravadas por coacción, prevista en los artículos 45 y 149 bis del Código Penal. Tras un exhorto judicial, se allanó la celda del imputado en Azul y se secuestró un celular que será peritado.

Este lunes 18 de agosto de 2025, en audiencia de control de detención, la jueza de Garantías Ana Carolina Parra resolvió que el acusado permanezca con prisión preventiva por dos meses, mientras avanza un plazo de ocho meses de investigación.

El proceso continuará con la producción de pruebas y peritajes, en un caso que conecta a una víctima sanjuanina con un preso bonaerense ya procesado por un grave delito sexual.

Por Gabriel Rotter.

Temas

Te puede interesar