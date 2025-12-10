La modernización del aeropuerto reordena la movilidad: claves de lo que dijo Palma

Palma también hizo hincapié en la importancia de integrar la infraestructura aérea con el transporte público. Señaló que varias líneas de Red Tulum ya llegan al aeropuerto y que su cartera trabaja para expandir la conectividad en destinos turísticos del interior. “La gente valora llegar en colectivo al Parque Chaqueño, a los diques y a diferentes lugares turísticos”, sostuvo.

Consultada por posibles extensiones de recorridos, la ministra remarcó que cada propuesta es evaluada técnicamente. “Algunos pedidos se pueden incorporar y otros no, porque debemos garantizar que no se afecte el servicio del resto de los usuarios”, aclaró. En este sentido, adelantó que el equipo sigue analizando a diario modificaciones y mejoras.

También hizo un balance del funcionamiento de Red Tulum, que recientemente cumplió aniversario. Recordó que al implementarse generó críticas, pero enfatizó que muchos usuarios se vieron beneficiados. “Nuestro objetivo no es cambiar por cambiar, sino mejorar lo que ya tenemos”, dijo. Entre los avances, destacó aperturas de líneas para escuelas de departamentos alejados y una nueva línea en Pocito que hoy conecta cinco establecimientos educativos, tres de los cuales no contaban con servicio.

La mirada nacional: la conexión aérea en expansión

Durante el mismo acto, el CEO de Aeropuertos Argentina 2000, Daniel Ketchibachian, celebró la finalización de esta etapa y aseguró que San Juan atraviesa un fuerte crecimiento en conectividad aérea. “La provincia viene creciendo a una tasa del 11%, lo cual es muy positivo”, afirmó.

image

El directivo remarcó que un aeropuerto moderno “es la entrada de una ciudad” y que esta inversión impulsa al sector privado a acompañar con más hotelería, gastronomía y servicios. “Cuando alguien ve un aeropuerto de este calibre, eso invita a levantar la vara”, señaló.

Ketchibachian subrayó que la ampliación duplicó la capacidad operativa, permite embarcar cuatro vuelos en simultáneo y alcanzó niveles de confort y circulación “a nivel internacional”. También confirmó que Aerolíneas trabaja para ampliar la oferta aérea, aunque aclaró que por ahora no hay vuelos internacionales confirmados. “Hay muchísima capacidad para traer más vuelos y eso hay que aprovecharlo”, apuntó.

La obra también generó empleo y la apertura de nuevos locales comerciales. “El aeropuerto triplicó su nivel de servicios y más que duplicó su capacidad en metros cuadrados”, señaló, convencido de que el crecimiento aéreo “derrama en toda la provincia”.