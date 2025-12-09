Tras el feriado, el dólar blue pegó un salto y marcó $1.490 en San Juan

En la City porteña la tendencia fue similar, aunque con una variación más moderada. El dólar paralelo avanzó 0,70%, cerrando en $1.445 para la venta y $1.425 para la compra. Por su parte, el dólar oficial que publica el Banco Nación también registró un leve incremento del 0,30%, finalizando el día en $1.465 para la venta y $1.415 para la compra.

El dólar tarjeta, utilizado para consumos en moneda extranjera, cerró en $1.904,5, manteniéndose como el tipo de cambio más alto para operaciones cotidianas.