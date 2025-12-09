La semana financiera comenzó con movimiento en San Juan: tras el feriado nacional del lunes, el dólar blue subió $10 respecto del cierre del viernes y se posicionó en $1.490 para la venta y $1.390 para la compra, marcando un arranque de jornada en alza para el mercado informal.
Tras el feriado, el dólar blue pegó un salto y marcó $1.490 en San Juan
El dólar blue arrancó la semana con un alza de $10 en San Juan, mientras que el oficial también subió y el dólar tarjeta trepó por encima de los $1.900.