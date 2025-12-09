"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > feriado

Tras el feriado, el dólar blue pegó un salto y marcó $1.490 en San Juan

El dólar blue arrancó la semana con un alza de $10 en San Juan, mientras que el oficial también subió y el dólar tarjeta trepó por encima de los $1.900.

La semana financiera comenzó con movimiento en San Juan: tras el feriado nacional del lunes, el dólar blue subió $10 respecto del cierre del viernes y se posicionó en $1.490 para la venta y $1.390 para la compra, marcando un arranque de jornada en alza para el mercado informal.

En la City porteña la tendencia fue similar, aunque con una variación más moderada. El dólar paralelo avanzó 0,70%, cerrando en $1.445 para la venta y $1.425 para la compra. Por su parte, el dólar oficial que publica el Banco Nación también registró un leve incremento del 0,30%, finalizando el día en $1.465 para la venta y $1.415 para la compra.

El dólar tarjeta, utilizado para consumos en moneda extranjera, cerró en $1.904,5, manteniéndose como el tipo de cambio más alto para operaciones cotidianas.

Te puede interesar...

Temas