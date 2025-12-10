En una audiencia de juicio abreviado realizada este miércoles, la Justicia de San Juan condenó a Rodrigo Godoy, de 20 años, por un caso de grooming cometido contra una adolescente de 13 años identificada como A.J.A. El juez Juan Meglioli homologó el acuerdo entre Fiscalía y Defensa, que fijó una pena de 7 meses de prisión de ejecución condicional y la imposición de estrictas reglas de conducta durante dos años.
Condenaron a un joven tras admitir comunicaciones inapropiadas con una menor
