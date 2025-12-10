"
Condenaron a un joven tras admitir comunicaciones inapropiadas con una menor

Rodrigo Godoy, de 20 años, fue condenado a 7 meses de prisión condicional por grooming contra una menor de 13 años, en un juicio abreviado. Tendrá restricciones de contacto por dos años.

En una audiencia de juicio abreviado realizada este miércoles, la Justicia de San Juan condenó a Rodrigo Godoy, de 20 años, por un caso de grooming cometido contra una adolescente de 13 años identificada como A.J.A. El juez Juan Meglioli homologó el acuerdo entre Fiscalía y Defensa, que fijó una pena de 7 meses de prisión de ejecución condicional y la imposición de estrictas reglas de conducta durante dos años.

De acuerdo con la acusación presentada por el fiscal Eduardo Gallastegui, Godoy mantuvo comunicaciones de índole sexual con la menor, a quien conocía por su trabajo como cajero en un supermercado. Según describió la Fiscalía, los mensajes incluían insinuaciones, propuestas impropias y sugerencias para quedarse a solas, todo en un contexto de confianza previamente generada.

La causa se sustentó en las conversaciones que la madre de la adolescente logró leer, el reporte de la propia menor, peritajes sobre chats de WhatsApp e Instagram y el análisis de los teléfonos secuestrados en el allanamiento: un Motorola, un iPhone y un Samsung.

Como parte de las medidas impuestas, Godoy tendrá prohibido cualquier tipo de contacto —personal, telefónico o electrónico— con la adolescente y su familia. Además, no podrá acercarse a menos de 500 metros de su domicilio o lugares de concurrencia. También se ordenó la sanitización de los dispositivos electrónicos incautados para prevenir la repetición del delito o, en caso de imposibilidad técnica, su destrucción material.

En la resolución, el juez contempló la edad del imputado y la ausencia de antecedentes penales como atenuantes. La causa se enmarca en una fase inicial del grooming, vinculada al acercamiento y a la creación de un vínculo de confianza con la menor, antes de que el delito escale a etapas más graves.

