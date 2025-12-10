Condenaron a un joven tras admitir comunicaciones inapropiadas con una menor

De acuerdo con la acusación presentada por el fiscal Eduardo Gallastegui, Godoy mantuvo comunicaciones de índole sexual con la menor, a quien conocía por su trabajo como cajero en un supermercado. Según describió la Fiscalía, los mensajes incluían insinuaciones, propuestas impropias y sugerencias para quedarse a solas, todo en un contexto de confianza previamente generada.

La causa se sustentó en las conversaciones que la madre de la adolescente logró leer, el reporte de la propia menor, peritajes sobre chats de WhatsApp e Instagram y el análisis de los teléfonos secuestrados en el allanamiento: un Motorola, un iPhone y un Samsung.