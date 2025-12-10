Glencore proyecta su primera producción en El Pachón para el 2034

Glencore estimó que la inversión necesaria para alcanzar la producción inicial será de USD 8.500 a 10.500 millones. La empresa espera obtener la aprobación del RIGI en el primer semestre de 2025, avanzar luego con los estudios de factibilidad y llegar a una decisión final de inversión en 2029, lo que permitiría iniciar la construcción ese mismo año y alcanzar la primera producción en 2034.

El anuncio sobre El Pachón coincidió con la confirmación del reinicio de Minera Alumbrera en Catamarca, un paso clave para la futura puesta en marcha del proyecto Agua Rica (MARA) prevista para 2031. Con estos movimientos, Glencore afirmó que Argentina podría posicionarse entre los mayores productores de cobre del mundo, y que la compañía está “más cerca de ser uno de los primeros productores cupríferos del país”.

La firma también destacó el rol del nuevo marco de incentivos del gobierno de Javier Milei, al asegurar que el RIGI “ha cambiado sustancialmente el panorama de inversión mediante garantías, incentivos fiscales y apoyo regulatorio”. En ese sentido, Glencore sostuvo que su “equipo experimentado está preparado para llevar adelante MARA y El Pachón hacia la decisión final de inversión y su desarrollo”.