"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Glencore

Glencore proyecta su primera producción en El Pachón para el 2034

La empresa espera obtener la aprobación del RIGI en el primer semestre de 2025, avanzar luego con los estudios de factibilidad y llegar a una decisión final de inversión en 2029.

En el marco del Día de los Mercados, Glencore presentó ante sus accionistas los avances y planes estratégicos para el histórico proyecto cuprífero El Pachón, ubicado en la provincia de San Juan, y confirmó que ya inició el proceso de solicitud para adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), cuya aprobación espera obtener en 2025.

Según la compañía, El Pachón es uno de los yacimientos de cobre sin desarrollar más grandes del mundo, con un recurso estimado en 6.000 millones de toneladas con una ley de 0,43 %. La magnitud del depósito permitiría un desarrollo escalonado, con una operación inicial de 185.000 toneladas por día (ktpd), que luego podría ampliarse a 270 o 360 ktpd. En este último escenario, Glencore proyecta una producción promedio de 625.000 toneladas de cobre anuales durante los primeros diez años.

Uno de los puntos destacados en la presentación fue la intención de la minera de incorporar un socio de capital, con el objetivo de “dimensionar correctamente los riesgos” asociados a la inversión y al desarrollo del proyecto.

Te puede interesar...

Glencore estimó que la inversión necesaria para alcanzar la producción inicial será de USD 8.500 a 10.500 millones. La empresa espera obtener la aprobación del RIGI en el primer semestre de 2025, avanzar luego con los estudios de factibilidad y llegar a una decisión final de inversión en 2029, lo que permitiría iniciar la construcción ese mismo año y alcanzar la primera producción en 2034.

El anuncio sobre El Pachón coincidió con la confirmación del reinicio de Minera Alumbrera en Catamarca, un paso clave para la futura puesta en marcha del proyecto Agua Rica (MARA) prevista para 2031. Con estos movimientos, Glencore afirmó que Argentina podría posicionarse entre los mayores productores de cobre del mundo, y que la compañía está “más cerca de ser uno de los primeros productores cupríferos del país”.

La firma también destacó el rol del nuevo marco de incentivos del gobierno de Javier Milei, al asegurar que el RIGI “ha cambiado sustancialmente el panorama de inversión mediante garantías, incentivos fiscales y apoyo regulatorio”. En ese sentido, Glencore sostuvo que su “equipo experimentado está preparado para llevar adelante MARA y El Pachón hacia la decisión final de inversión y su desarrollo”.

FUENTE: Minería y Desarrollo

Temas

Te puede interesar