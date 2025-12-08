Tras tres días de lluvia, volvió el sol y San Juan espera un lunes ideal

Según el pronóstico oficial actualizado a las 06:21, el lunes 8 de diciembre presentará una mínima de 15°C y una máxima que alcanzará los 28°C, configurando una jornada templada y agradable tras el mal tiempo de los días anteriores.

Las buenas condiciones se mantendrán durante el resto del día, con buena visibilidad y sin alertas activas. El sol se asomará de manera más constante hacia el mediodía, dando lugar a un inicio de semana ideal para actividades al aire libre o simplemente para disfrutar del descanso después de las lluvias.