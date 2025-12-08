"
Tras tres días de lluvia, volvió el sol y San Juan espera un lunes ideal

Con una mañana fresca y cielo algo nublado, el inicio de la semana traerá condiciones estables, temperaturas agradables y una máxima prevista de 28°C.

Después de tres jornadas consecutivas de precipitaciones en distintos puntos de la provincia, este lunes amaneció con mejores condiciones climáticas en San Juan. A las 8 de la mañana, el SMN registró una temperatura de 8.2°C, con cielo algo nublado, humedad del 83% y vientos leves del sur a 6 km/h.

Según el pronóstico oficial actualizado a las 06:21, el lunes 8 de diciembre presentará una mínima de 15°C y una máxima que alcanzará los 28°C, configurando una jornada templada y agradable tras el mal tiempo de los días anteriores.

Las buenas condiciones se mantendrán durante el resto del día, con buena visibilidad y sin alertas activas. El sol se asomará de manera más constante hacia el mediodía, dando lugar a un inicio de semana ideal para actividades al aire libre o simplemente para disfrutar del descanso después de las lluvias.

