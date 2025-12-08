Después de tres jornadas consecutivas de precipitaciones en distintos puntos de la provincia, este lunes amaneció con mejores condiciones climáticas en San Juan. A las 8 de la mañana, el SMN registró una temperatura de 8.2°C, con cielo algo nublado, humedad del 83% y vientos leves del sur a 6 km/h.
Tras tres días de lluvia, volvió el sol y San Juan espera un lunes ideal
Con una mañana fresca y cielo algo nublado, el inicio de la semana traerá condiciones estables, temperaturas agradables y una máxima prevista de 28°C.