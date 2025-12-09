Denunciaron posibles delitos en la obra del Acueducto Gran Tulum: qué dijo Orrego

image

La presentación se realizó antes de que prescribiera el eventual delito de enriquecimiento ilícito vinculado al plazo que marca el artículo 268 bis del Código Penal. El denunciante basó su acción en declaraciones oficiales y en debates legislativos recientes, donde se advirtió que “la obra no estaría, pero los pagos sí están”, según expresó el ministro de Hacienda, Roberto Gutiérrez.

La respuesta del gobernador Orrego

La denuncia generó una inmediata reacción del gobernador Marcelo Orrego, quien dejó asentada una postura firme a favor de que la Justicia avance sin restricciones.

“Tenemos una toma de deuda del gobierno anterior de 200 millones de dólares y 50 millones están relacionados al Acueducto Gran Tulum. Por supuesto, se van a hacer todas las investigaciones que se tengan que hacer, porque en San Juan no ocultamos nada. La gente tiene que conocer inexorablemente todo lo que sucede”, expresó en conferencia de prensa.

Orrego también remarcó la independencia judicial frente a la causa recién ingresada al Ministerio Público Fiscal: “La Justicia actúa por sí sola. Yo soy parte de un esquema donde lo que uno tiene que hacer es estar del lado de la verdad y punto”.

El Gobierno provincial aseguró que acompañará cualquier requerimiento judicial orientado a esclarecer lo ocurrido con uno de los proyectos de infraestructura más relevantes de los últimos años.

Incluso, semanas atrás, el vicegobernador Fabián Martín había anticipado que la investigación preliminar detectó la instalación de unos 10 kilómetros de caños que no eran aptos para un acueducto presurizado. Eran tubos diseñados para sistemas por gravedad, lo que obligó a desenterrarlos y descartarlos, generando una pérdida económica significativa.

Qué podría pasar ahora

El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, sostuvo que, si la UFI Delitos Especiales detecta un perjuicio para el patrimonio provincial, el organismo se constituirá como querellante. La denuncia quedó radicada y deberá evaluarse si se formaliza la investigación para luego sortear al juez de Garantías que intervendrá en el caso.

Por Gabriel Rotter.