El aeropuerto Domingo Faustino inauguró la segunda etapa de su nuevo edificio

Cabe destacar que los trabajos demandaron más de tres años e incluyeron intervenciones clave para elevar la categoría del aeropuerto. Esta fase forma parte del proyecto integral iniciado en 2017, en el marco del programa nacional “Revolución de los Aviones”, que impulsó la modernización progresiva de la infraestructura aeroportuaria de Argentina.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la infraestructura renovada abre la posibilidad de que nuevas aerolíneas evalúen rutas adicionales y amplíen la conectividad aérea de San Juan, un objetivo considerado prioritario para los próximos años.

Lo nuevo

Entre las obras destacadas se encuentran la incorporación de un nuevo sistema de control RX, la ampliación del área de Migraciones y la construcción de un sector de embarque internacional totalmente adecuado a normas internacionales. Además, se sumaron dos nuevas cintas de equipaje, que permitirán mejorar la capacidad operativa en horarios de mayor tráfico, y se concretó una intervención completa en la pista y en el estacionamiento vehicular.

La modernización también incluye tecnología de última generación destinada a reforzar la seguridad y optimizar la operación diaria del aeropuerto. Asimismo, se adecuaron los espacios para garantizar accesibilidad plena a personas con discapacidad. Con estos avances, la terminal suma cerca de 5.000 metros cuadrados renovados, lo que permitirá agilizar los procesos de embarque y desembarque y mejorar la experiencia de los pasajeros.