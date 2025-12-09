San Juan acelera obras clave: qué se termina en diciembre y cuáles en 2026

Circunvalación: accesos, puentes y repavimentación

El secretario también destacó avances en sectores puntuales de la avenida de Circunvalación, donde ya se intervinieron accesos y zonas bajo los puentes, con mejoras, ensanches y repavimentación que quedarán listos durante este año. Sin embargo, advirtió que la traza presenta áreas críticas que requieren una intervención más profunda.

Según explicó, el sector norte de la Circunvalación, construido con pavimento de hormigón, es el más comprometido. Presenta problemas de asentamientos en los ingresos a los túneles y también en el acceso a puentes donde el piso cedió parcialmente.

Villavicencio confirmó que el proyecto de repavimentación forma parte del plan que se diseña para el presupuesto del próximo año. El análisis actual contempla dos alternativas: repavimentación completa o intervención focalizada en los tramos más deteriorados.

Para resolver las fallas del hormigón, Infraestructura evalúa replicar una metodología ya aplicada en avenida Libertador: colocar pavimento flexible sobre pavimento de hormigón, siempre que las condiciones técnicas y económicas sean favorables. “Lo que sí es seguro es que se va a intervenir con la mejora del pavimento y vamos a tratar de dejarla lo mejor que se pueda”, aseguró.

Además del pavimento, el plan incluye trabajos complementarios:

Repavimentación de subidas y bajadas,

Recambio de guardarails,

Modernización del sistema eléctrico, que se adaptará para soportar autosustentación con paneles solares, en línea con las políticas de sustentabilidad provincial.

Punta Negra: miradores, playa e iluminación

Villavicencio también se refirió al avance en el dique Punta Negra, donde las obras se ejecutan por etapas según una planificación integral. El funcionario detalló que el nodo institucional ya está terminado al 100% y que de los cinco miradores, cuatro están concluidos y uno se encuentra en construcción, con finalización prevista.

Sobre el uso recreativo del dique, adelantó que los sanjuaninos podrán disfrutar del lugar con más servicios y mejor iluminación. “Este verano, el sanjuanino va a poder disfrutar de Punta Negra no solamente del lago, sino también de las mejoras en la playa y de la iluminación, que se ha reforzado para usarlo hasta más tarde”, afirmó.

Además, se mejoró la conectividad telefónica, una de las demandas históricas de la zona. “Ya se encuentra la señal de teléfono; obviamente todo es perfectible y la idea es mejorarla y potenciarla”, agregó. Según anticipó, el gobernador Marcelo Orrego inaugurará las obras y hará el lanzamiento oficial de la temporada en el corto plazo.