Dignidad y libertad: el mensaje que la ONU vuelve a levantar este 10 de diciembre
El 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, fecha que recuerda la Declaración Universal de 1948 y que invita a reflexionar sobre su vigencia en un mundo cada vez más desafiante.
Cada 10 de diciembre el mundo conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, una fecha que rinde homenaje a la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), proclamada en 1948 por la Asamblea General de la ONU en París. Aquella carta fundacional nació como respuesta directa a los crímenes, persecuciones y devastación que dejó la Segunda Guerra Mundial, y marcó por primera vez un ideal común de protección de la dignidad humana.
El impulso inicial surgió tres años antes, en 1945, cuando los países fundadores de Naciones Unidas asumieron un compromiso explícito: impedir que las atrocidades que habían visto —secuestros, torturas, genocidios— volvieran a repetirse. Ese consenso derivó en la creación de una comisión internacional presidida por Eleanor Roosevelt, acompañada por representantes de diversas culturas y corrientes políticas. Entre ellos, Hansa Mehta, de India, jugó un papel decisivo al modificar la histórica frase del Artículo 1 para que proclamara que “todos los seres humanos nacen libres e iguales”, una inclusión que garantizó un enfoque universal sin sesgos de género.
La Declaración estableció 30 artículos que abarcan derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Aunque no fue un tratado legalmente vinculante, su impacto fue inmediato: inspiró más de 70 tratados internacionales de derechos humanos y se convirtió en el documento más traducido del mundo, con versiones disponibles en más de 500 lenguas.
En Argentina, la adhesión a la Declaración se dio desde el inicio, pero su incorporación plena llegó recién en 1994, cuando las reformas constitucionales otorgaron jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos, consolidando su aplicación obligatoria en todo el país. En el plano simbólico, el 10 de diciembre también coincide con un hecho central de la historia argentina: el retorno a la democracia en 1983, con la asunción de Raúl Alfonsín tras casi ocho años de dictadura.
Este año, la ONU impulsa la campaña “Derechos Humanos: lo esencial de cada día”, un mensaje que busca demostrar que los derechos humanos no son conceptos abstractos sino parte de la vida cotidiana: desde la comida y el aire que respiramos hasta la libertad de expresarnos y participar en las decisiones que nos afectan. La iniciativa subraya tres ideas clave: los derechos son positivos, porque aportan seguridad y bienestar; son esenciales, porque constituyen la base común que une a todas las personas; y son alcanzables, porque comienzan con acciones simples como respetar al otro o denunciar una injusticia.
En un contexto global marcado por conflictos, desigualdad, restricciones al espacio cívico y nuevas formas de violencia, el mensaje del secretario general de la ONU apunta a recuperar la centralidad de estos principios y a recordar que la defensa de los derechos humanos depende tanto de las instituciones como de la participación activa de cada ciudadano.
A casi ocho décadas de su creación, la Declaración Universal sigue siendo la referencia central para comprender qué necesita una persona para vivir con dignidad: libertad, justicia y una igualdad que aún se trabaja día a día.