Dignidad y libertad: el mensaje que la ONU vuelve a levantar este 10 de diciembre

En Argentina, la adhesión a la Declaración se dio desde el inicio, pero su incorporación plena llegó recién en 1994, cuando las reformas constitucionales otorgaron jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos, consolidando su aplicación obligatoria en todo el país. En el plano simbólico, el 10 de diciembre también coincide con un hecho central de la historia argentina: el retorno a la democracia en 1983, con la asunción de Raúl Alfonsín tras casi ocho años de dictadura.

Este año, la ONU impulsa la campaña “Derechos Humanos: lo esencial de cada día”, un mensaje que busca demostrar que los derechos humanos no son conceptos abstractos sino parte de la vida cotidiana: desde la comida y el aire que respiramos hasta la libertad de expresarnos y participar en las decisiones que nos afectan. La iniciativa subraya tres ideas clave: los derechos son positivos, porque aportan seguridad y bienestar; son esenciales, porque constituyen la base común que une a todas las personas; y son alcanzables, porque comienzan con acciones simples como respetar al otro o denunciar una injusticia.

En un contexto global marcado por conflictos, desigualdad, restricciones al espacio cívico y nuevas formas de violencia, el mensaje del secretario general de la ONU apunta a recuperar la centralidad de estos principios y a recordar que la defensa de los derechos humanos depende tanto de las instituciones como de la participación activa de cada ciudadano.

A casi ocho décadas de su creación, la Declaración Universal sigue siendo la referencia central para comprender qué necesita una persona para vivir con dignidad: libertad, justicia y una igualdad que aún se trabaja día a día.