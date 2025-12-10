El dólar blue volvió a moverse en San Juan y este miércoles alcanzó los $1.500 para la venta y $1.400 para la compra, consolidando una nueva suba diaria y estirando la distancia respecto del cierre del martes, cuando la divisa había terminado en $1.490 y $1.390 respectivamente.
Con aumento sostenido, el dólar blue en San Juan ya se vende a $1.500
