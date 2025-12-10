"
Con aumento sostenido, el dólar blue en San Juan ya se vende a $1.500

Tras cerrar ayer a $1.490, el dólar blue volvió a subir en San Juan y este miércoles llegó a $1.500. Así quedaron las cotizaciones oficial, MEP, CCL, cripto y mayorista.

El dólar blue volvió a moverse en San Juan y este miércoles alcanzó los $1.500 para la venta y $1.400 para la compra, consolidando una nueva suba diaria y estirando la distancia respecto del cierre del martes, cuando la divisa había terminado en $1.490 y $1.390 respectivamente.

El incremento confirma la tendencia alcista que se inició tras el feriado nacional del lunes, cuando el mercado retomó actividad con una escalada de $10 en la plaza local. Con el nuevo ajuste, el informal ya acumula $20 de suba en dos días.

En paralelo, el dólar oficial también mostró variaciones. La cotización quedaron en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta, luego de la leve suba del 0,30% registrada ayer, cuando el Banco Nación lo ubicó en $1.415 y $1.465.

El dólar mayorista retrocedió este miércoles un 0,34%, quedando en $1.407,20 para la compra y $1.457,10 para la venta, en una jornada de movimientos moderados.

Entre los dólares financieros, el MEP cerró en $1.470,10 para la compra y $1.475 para la venta, con una variación positiva del 0,21%. El contado con liquidación (CCL) avanzó 0,13%, ubicándose en $1.503,40 y $1.504,40.

El dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior, finalizó en $1.898, mientras que el dólar cripto (USDT) se ofreció en $1.477,52 para la compra y $1.494,60 para la venta.

