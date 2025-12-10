Con aumento sostenido, el dólar blue en San Juan ya se vende a $1.500

El dólar mayorista retrocedió este miércoles un 0,34%, quedando en $1.407,20 para la compra y $1.457,10 para la venta, en una jornada de movimientos moderados.

Entre los dólares financieros, el MEP cerró en $1.470,10 para la compra y $1.475 para la venta, con una variación positiva del 0,21%. El contado con liquidación (CCL) avanzó 0,13%, ubicándose en $1.503,40 y $1.504,40.

El dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior, finalizó en $1.898, mientras que el dólar cripto (USDT) se ofreció en $1.477,52 para la compra y $1.494,60 para la venta.