"No le encuentra el agujero al mate": el diagnóstico de CFK sobre el dólar

A través de un extenso análisis, la expresidenta cuestionó las marchas y contramarchas de la política monetaria de Javier Milei.

Fiel a su estilo, Cristina Fernández de Kirchner volvió a sacudir el tablero político con una profunda crítica a la gestión económica de La Libertad Avanza. En su relato, la exmandataria repasó lo que considera una cadena de "estrenos" fallidos en materia cambiaria y alertó sobre la preocupante salida de capitales que sufre la Argentina.

Para la expresidenta, el gobierno de Javier Milei no posee un rumbo claro, algo que ejemplificó con los constantes cambios en las decisiones oficiales que recaen sobre la moneda. Recordó que el 2023 comenzó con la promesa de la dolarización, una política que resonó fuertemente en campaña, que luego mutó en 2024 a una "dolarización endógena" por competencia de monedas, para pasar en 2025 al esquema de bandas con devaluación mensual.

El "dólar indexado"

La crítica se centró en el anuncio más reciente del Banco Central, liderado por Santiago Bausili: el "dólar indexado" por el IPC para el año 2026. Kirchner ironizó sobre las frases virales del Ejecutivo, como "la economía va a subir como pedo de buzo" o "los dólares nos van a salir por las orejas", contrastándolas con una realidad donde el consumo no repunta y las divisas se pierden por turismo, importaciones y pago de deuda.

Uno de los puntos más técnicos y punzantes de su descargo fue el dato de la Inversión Extranjera Directa (IED). Kirchner subrayó que, por primera vez desde el año 2003, el saldo es negativo: entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, se registró una fuga de USD 1.327 millones.

Como ejemplo emblemático de este fenómeno, citó la retirada de Petronas, la petrolera malaya que era pieza clave para el desarrollo del GNL en Bahía Blanca. "Empresas extranjeras se van", sentenció, desmintiendo la idea de que el clima de negocios actual atraiga capitales productivos.

Gobernar para y "con la gente adentro”

En el cierre de su análisis, la expresidenta disparó contra el dogma monetarista de Milei, asegurando que el mandatario ya se dio cuenta de que la inflación está atada al dólar y no solo a la emisión. "Una cosa es hablar en la tele y otra cosa es sentarse en el sillón de Rivadavia y gobernar el país con la gente adentro", lanzó. En el final de su mensaje, reivindicó su gestión comparando los saldos de IED de sus dos mandatos (2007-2015), donde se registraron ingresos positivos por cerca de USD 30.000 millones.

