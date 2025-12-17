"No le encuentra el agujero al mate": el diagnóstico de CFK sobre el dólar

Uno de los puntos más técnicos y punzantes de su descargo fue el dato de la Inversión Extranjera Directa (IED). Kirchner subrayó que, por primera vez desde el año 2003, el saldo es negativo: entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, se registró una fuga de USD 1.327 millones.

Como ejemplo emblemático de este fenómeno, citó la retirada de Petronas, la petrolera malaya que era pieza clave para el desarrollo del GNL en Bahía Blanca. "Empresas extranjeras se van", sentenció, desmintiendo la idea de que el clima de negocios actual atraiga capitales productivos.

Gobernar para y "con la gente adentro”

En el cierre de su análisis, la expresidenta disparó contra el dogma monetarista de Milei, asegurando que el mandatario ya se dio cuenta de que la inflación está atada al dólar y no solo a la emisión. "Una cosa es hablar en la tele y otra cosa es sentarse en el sillón de Rivadavia y gobernar el país con la gente adentro", lanzó. En el final de su mensaje, reivindicó su gestión comparando los saldos de IED de sus dos mandatos (2007-2015), donde se registraron ingresos positivos por cerca de USD 30.000 millones.