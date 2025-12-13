Cayeron "El Larguirucho" y "Águila Herida" por robo

El fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad, Dr. Miguel Gay, dispuso el traslado del detenido y del rodado a sede policial. El hombre quedó vinculado a una causa por el delito de robo calificado, conforme al Código Penal Argentino.

En tanto, en el departamento Albardón, efectivos de la Comisaría 18ª detuvieron a un sujeto conocido como “Águila Herida”, domiciliado en el barrio Kirchner, por un intento de robo en una vivienda. El hecho ocurrió el viernes alrededor de las 10:45 horas, en inmediaciones de calles Arenales y Pizarro.

El procedimiento se inició tras el llamado de los damnificados, quienes advirtieron la presencia del sospechoso a través de cámaras de seguridad. Un motorista policial ingresó a la vivienda y encontró al individuo registrando y acomodando elementos con intenciones de sustraerlos. Al ser descubierto, el sujeto forcejeó con el efectivo, aunque finalmente fue reducido y aprehendido.

Por disposición del Ayudante Fiscal de la UAT y del Fiscal de Turno, se dio inicio al Procedimiento Especial de Flagrancia. El detenido fue trasladado a la Comisaría 18ª de Albardón y quedó vinculado a una causa por robo simple en grado de tentativa.