Cayeron "El Larguirucho" y "Águila Herida" por robo

Los sujetos están vinculados a hechos delictivos en Rawson y Albardón.

La Policía de San Juan concretó en las últimas horas dos procedimientos que culminaron con la detención de sujetos involucrados en distintos hechos delictivos ocurridos en los departamentos de Rawson y Albardón.

En Rawson, personal de la Sección Brigada de Investigaciones Oeste, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, detuvo a un hombre mayor de edad conocido como “El Larguirucho”, acusado del robo de una motocicleta Rowser 200 c.c. El hecho investigado ocurrió el pasado 10 de diciembre, cuando el rodado fue sustraído del estacionamiento del supermercado Makro, ubicado en el lateral de Ruta Nacional N° 40 y calle Cano.

Tras una serie de tareas investigativas, los efectivos lograron identificar al sospechoso y, en la jornada de este viernes, lo observaron salir de una vivienda del barrio La Estación conduciendo una moto de similares características a la denunciada. Al corroborar que se trataba del rodado robado —que aún conservaba la chapa patente— se inició una persecución policial por el interior del barrio, que finalizó con la detención del sujeto y el secuestro de la motocicleta.

El fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad, Dr. Miguel Gay, dispuso el traslado del detenido y del rodado a sede policial. El hombre quedó vinculado a una causa por el delito de robo calificado, conforme al Código Penal Argentino.

En tanto, en el departamento Albardón, efectivos de la Comisaría 18ª detuvieron a un sujeto conocido como “Águila Herida”, domiciliado en el barrio Kirchner, por un intento de robo en una vivienda. El hecho ocurrió el viernes alrededor de las 10:45 horas, en inmediaciones de calles Arenales y Pizarro.

El procedimiento se inició tras el llamado de los damnificados, quienes advirtieron la presencia del sospechoso a través de cámaras de seguridad. Un motorista policial ingresó a la vivienda y encontró al individuo registrando y acomodando elementos con intenciones de sustraerlos. Al ser descubierto, el sujeto forcejeó con el efectivo, aunque finalmente fue reducido y aprehendido.

Por disposición del Ayudante Fiscal de la UAT y del Fiscal de Turno, se dio inicio al Procedimiento Especial de Flagrancia. El detenido fue trasladado a la Comisaría 18ª de Albardón y quedó vinculado a una causa por robo simple en grado de tentativa.

