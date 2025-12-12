Un robo frustrado en Caucete y una detención con droga en la Circunvalación

La causa quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, donde Cabrera tendrá su próxima audiencia judicial.

Maniobras riesgosas, amenazas y cocaína en la Circunvalación

En otro operativo realizado este jueves por la tarde, el Comando Urbano detuvo a Jonathan Ricardo Aballay Quiroga, de 32 años, quien circulaba en una moto roja realizando maniobras peligrosas sobre el lateral norte de la avenida Circunvalación, a la altura de Matías Zavalla.

Al ser interceptado, el hombre reaccionó con violencia y lanzó amenazas contra los agentes. Durante la requisa, los policías encontraron tres bolsas de nailon con cocaína. Fuentes del procedimiento indicaron que Aballay admitió haber comprado la sustancia a una mujer conocida como “La Minina”, presunta vendedora en la zona de la Cueva del Chancho, en Chimbas.

Personal de Drogas Ilegales realizó el pesaje correspondiente, aunque no se informó el monto incautado. Tras ser notificado de que quedaría detenido a disposición de la Unidad Fiscal Federal, Aballay mantuvo su actitud agresiva, por lo que se labraron actas contravencionales por infracciones a los artículos 98, 109, 113, 117 y 118 del Código de Faltas.

El detenido fue trasladado y alojado en la Seccional 4ª, informaron fuentes policiales.