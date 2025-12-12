Un robo frustrado en Caucete y una detención con droga en la Circunvalación
Dos operativos policiales en Caucete y en la Circunvalación terminaron con detenidos: uno por robar un celular de un auto estacionado y otro por conducir de forma peligrosa con cocaína encima.
Un joven identificado como Enzo Cabrera, de 28 años, fue detenido en las últimas horas del jueves en el interior del barrio Felipe Cobas, en Caucete. Según fuentes policiales, el sospechoso había hurtado un celular Samsung del interior de un Renault 9 que estaba estacionado en pleno centro departamental.
El damnificado había dejado su vehículo sobre calle San Martín y, al advertir que había olvidado su teléfono, regresó al rodado. Al llegar, vio a Cabrera dentro del auto revisando pertenencias. En ese momento, el joven tomó el celular y escapó corriendo.
La víctima comenzó a perseguirlo junto a dos vecinos que presenciaron la maniobra. Durante la corrida, dieron aviso a un policía que patrullaba la zona. Finalmente, el uniformado logró alcanzarlo y reducirlo. Tras la requisa, el celular fue encontrado en poder del detenido y luego reconocido por su dueño.
La causa quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, donde Cabrera tendrá su próxima audiencia judicial.
Maniobras riesgosas, amenazas y cocaína en la Circunvalación
En otro operativo realizado este jueves por la tarde, el Comando Urbano detuvo a Jonathan Ricardo Aballay Quiroga, de 32 años, quien circulaba en una moto roja realizando maniobras peligrosas sobre el lateral norte de la avenida Circunvalación, a la altura de Matías Zavalla.
Al ser interceptado, el hombre reaccionó con violencia y lanzó amenazas contra los agentes. Durante la requisa, los policías encontraron tres bolsas de nailon con cocaína. Fuentes del procedimiento indicaron que Aballay admitió haber comprado la sustancia a una mujer conocida como “La Minina”, presunta vendedora en la zona de la Cueva del Chancho, en Chimbas.
Personal de Drogas Ilegales realizó el pesaje correspondiente, aunque no se informó el monto incautado. Tras ser notificado de que quedaría detenido a disposición de la Unidad Fiscal Federal, Aballay mantuvo su actitud agresiva, por lo que se labraron actas contravencionales por infracciones a los artículos 98, 109, 113, 117 y 118 del Código de Faltas.
El detenido fue trasladado y alojado en la Seccional 4ª, informaron fuentes policiales.