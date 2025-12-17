La cerveza es una de las bebidas más elegidas en el mundo por su versatilidad y capacidad de acompañar celebraciones y es ideal para la moderación, ya que tiene un menor contenido de alcohol por volumen en comparación con otras bebidas alcohólicas (entre 3% y 5%). En Argentina, Cervecería y Maltería Quilmes tiene un portafolio de cervezas balanceado, con alternativas para todas las personas: cervezas suaves, clásicas, variedades, sin gluten, con baja graduación alcohólica o sin alcohol. Trabajan desde hace 30 años para ampliar su portafolio y promover hábitos de consumo responsable con iniciativas que generan valor compartido para consumidores, comunidades y para el desarrollo del negocio en Argentina.
Crece el consumo de cerveza sin alcohol: representa el 1,3% del mercado
Tiene un alto potencial de crecimiento en comparación con mercados más desarrollados donde la categoría ya alcanza cifras cercanas al doble dígito.