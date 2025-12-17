Crece el consumo de cerveza sin alcohol: representa el 1,3% del mercado

“Para Cervecería y Maltería Quilmes el consumo responsable es algo central para nuestro negocio, por eso desde hace tres décadas que llevamos adelante distintas iniciativas y acciones, porque creemos que la moderación es la mejor forma de disfrutar”, expresó Gonzalo Fagioli, VP Asuntos Corporativos, Legales y Compliance de la compañía.

image

Fue pionera en el desarrollo de la cerveza sin alcohol en Argentina, lanzando Liberty en 1995; en el 2003 publicó el primer comercial de Conductor Designado; en el 2022, a través de una campaña de su marca Andes Origen, la compañía apoyó la ley de alcohol 0 al volante; y en 2023 realizó una inversión de 3 millones de dólares para traer su primera planta desalcholizadora a la Argentina permitiéndole elaborar nuevas marcas de cerveza sin alcohol; entre muchos otros hitos a lo largo de todos estos años.