Crece el consumo de cerveza sin alcohol: representa el 1,3% del mercado

Tiene un alto potencial de crecimiento en comparación con mercados más desarrollados donde la categoría ya alcanza cifras cercanas al doble dígito.

La cerveza es una de las bebidas más elegidas en el mundo por su versatilidad y capacidad de acompañar celebraciones y es ideal para la moderación, ya que tiene un menor contenido de alcohol por volumen en comparación con otras bebidas alcohólicas (entre 3% y 5%). En Argentina, Cervecería y Maltería Quilmes tiene un portafolio de cervezas balanceado, con alternativas para todas las personas: cervezas suaves, clásicas, variedades, sin gluten, con baja graduación alcohólica o sin alcohol. Trabajan desde hace 30 años para ampliar su portafolio y promover hábitos de consumo responsable con iniciativas que generan valor compartido para consumidores, comunidades y para el desarrollo del negocio en Argentina.

“Para Cervecería y Maltería Quilmes el consumo responsable es algo central para nuestro negocio, por eso desde hace tres décadas que llevamos adelante distintas iniciativas y acciones, porque creemos que la moderación es la mejor forma de disfrutar”, expresó Gonzalo Fagioli, VP Asuntos Corporativos, Legales y Compliance de la compañía.

Fue pionera en el desarrollo de la cerveza sin alcohol en Argentina, lanzando Liberty en 1995; en el 2003 publicó el primer comercial de Conductor Designado; en el 2022, a través de una campaña de su marca Andes Origen, la compañía apoyó la ley de alcohol 0 al volante; y en 2023 realizó una inversión de 3 millones de dólares para traer su primera planta desalcholizadora a la Argentina permitiéndole elaborar nuevas marcas de cerveza sin alcohol; entre muchos otros hitos a lo largo de todos estos años.

Una tendencia que crece: cerveza sin alcohol

El segmento de cervezas sin alcohol en la Argentina representa actualmente el 1,3% del mercado total, con un alto potencial de crecimiento en comparación con mercados más desarrollados como Alemania, Canadá o Estados Unidos, donde la categoría ya alcanza cifras cercanas al doble dígito. “Hay una tendencia en el mundo que tiene que ver con elegir productos que acompañen un estilo de vida activo, y en este contexto la cerveza sin alcohol cobra un gran protagonismo: permite seguir disfrutando cerveza en ocasiones que la gente quiere poder disfrutar de una cerveza, pero quizás no quiere o no puede tomar alcohol”, destacó Cucú Raffo, VP de Marketing.

Cervecería y Maltería Quilmes responde a esta tendencia con un portafolio en expansión que incluye marcas líderes como Corona Cero, Stella Artois sin Alcohol y Quilmes 0.0. “Hoy el segmento crece a un 60% anual. La categoría es cinco veces más grande que lo que era hace tres años. También, 6 de cada 10 personas que toman cerveza ya probaron la cerveza sin alcohol”, señaló Raffo.

