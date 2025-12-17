Argentina alcanzó un récord en donación de órganos y trasplantes en 2025

Asimismo, también se alcanzó el récord histórico de trasplantes realizados: en lo que va del año, 4.497 personas recibieron un trasplante que les permitió salvar o mejorar su calidad de vida.

Del total de procedimientos, 2.349 fueron de órganos (1.674 fueron trasplantes renales, 463 hepáticos, 124 cardíacos, 36 reno pancreáticos, 22 pulmonares, 24 hepatorrenales, 3 cardiorenales, 2 pancreáticos y 1 cardiopulmonar) y 2.148 de córneas.

También se debe considerar que 291 trasplantes se realizaron en pacientes pediátricos y que 2.096 provinieron de donantes fallecidos y 253, de donantes vivos.

A continuación, el titular del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), Carlos Soratti, presentó el Plan Estratégico Federal en Donación y Trasplante 2026-2028 que buscará continuar fortaleciendo la respuesta del sistema de salud a la necesidad del trasplante. Esta estrategia se propone mejorar los tiempos de inscripción a la lista de espera y la participación del sistema sanitario en la procuración de órganos.

A su vez, el titular de INCUCAI anunció su retiro de la función pública y recibió por parte del Ministerio de Salud de la Nación una placa en reconocimiento a su trayectoria y a su labor al frente del Instituto.

Por su parte, todos los miembros presentes del COFESA manifestaron su acuerdo con respecto a la continuidad de su gestión a través del equipo que hoy se encuentra al frente de ese organismo. Otro de los temas abordados durante la jornada fue la importancia de mejorar las coberturas de los esquemas en el Calendario Nacional de Vacunación.

El director General de Logística y Procesos, Juan Pablo Saulle, presentó un nuevo desarrollo del Tablero de Monitoreo del Calendario Nacional de Vacunación que muestra la tasa de uso de cada una de las dosis según jurisdicción y va a permitir monitorear el stock de vacunas enviadas a las provincias y mejorar el sistema de distribución y logística.

En relación a la aparición de un nuevo clado de gripe en Europa, las autoridades nacionales destacaron que no se ha comprobado que la variante presente una mayor gravedad clínica y que, al momento, no circula en nuestro país ni en la región.

En ese sentido, se enfatizó que la vacunación antigripal 2026 se iniciará en marzo del año próximo y permitirá disminuir las hospitalizaciones y casos de gravedad.