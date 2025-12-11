Un violento hecho de inseguridad ocurrió este lunes, cerca de las 11, en una panadería ubicada en la intersección de 25 de Mayo y Tambor de Tacuarí, en Chimbas. Un joven de 24 años que trabajaba en el local fue sorprendido por un delincuente armado que, bajo amenazas, le robó un celular Samsung A12 y una motocicleta Honda Titan 125 cc de color negro.
Cinco detenidos por un robo en Chimbas y otra menor atacada en Caucete
Cinco adultos fueron detenidos tras un robo en una panadería de Chimbas, mientras que una niña de 12 años fue atacada en Caucete por un ladrón que le robó la bicicleta.