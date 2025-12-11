Cinco detenidos por un robo en Chimbas y otra menor atacada en Caucete

Una niña de 12 años fue atacada en Caucete para robarle la bicicleta

Horas más tarde, otro hecho violento se registró en Caucete. Minutos antes de las 23 del miércoles, una niña de 12 años fue atacada en una calle del Barrio Huarpes por un delincuente que le robó la bicicleta en la que circulaba.

De acuerdo con la denuncia, la menor intentó resistirse, lo que desató una agresión violenta. El sujeto la golpeó con patadas y puños hasta que soltó el rodado, tras lo cual escapó llevándose la bicicleta. Hasta el momento, no fue identificado por personal de la Comisaría 9ª, donde el padre de la víctima radicó la denuncia.

La niña fue trasladada al Hospital César Aguilar, donde recibió curaciones y posteriormente fue dada de alta, indicaron fuentes del caso. La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales, que trabaja en la recolección de pruebas y testimonios para identificar al agresor.