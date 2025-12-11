"
Cinco detenidos por un robo en Chimbas y otra menor atacada en Caucete

Cinco adultos fueron detenidos tras un robo en una panadería de Chimbas, mientras que una niña de 12 años fue atacada en Caucete por un ladrón que le robó la bicicleta.

Un violento hecho de inseguridad ocurrió este lunes, cerca de las 11, en una panadería ubicada en la intersección de 25 de Mayo y Tambor de Tacuarí, en Chimbas. Un joven de 24 años que trabajaba en el local fue sorprendido por un delincuente armado que, bajo amenazas, le robó un celular Samsung A12 y una motocicleta Honda Titan 125 cc de color negro.

Tras la denuncia, personal de la Subcomisaría Cipolletti desplegó un operativo que permitió identificar al presunto autor en cuestión de horas. Según informaron fuentes policiales, un allanamiento en una vivienda de Villa Alonso resultó determinante para avanzar en el caso.

En el domicilio los efectivos encontraron al sospechoso y recuperaron los dos elementos sustraídos. Durante el procedimiento también fueron aprehendidas otras cuatro personas mayores de edad, señaladas por su participación en tareas de encubrimiento. Las cinco personas quedaron a disposición de UFI Flagrancia, que continúa investigando para determinar las responsabilidades.

Una niña de 12 años fue atacada en Caucete para robarle la bicicleta

Horas más tarde, otro hecho violento se registró en Caucete. Minutos antes de las 23 del miércoles, una niña de 12 años fue atacada en una calle del Barrio Huarpes por un delincuente que le robó la bicicleta en la que circulaba.

De acuerdo con la denuncia, la menor intentó resistirse, lo que desató una agresión violenta. El sujeto la golpeó con patadas y puños hasta que soltó el rodado, tras lo cual escapó llevándose la bicicleta. Hasta el momento, no fue identificado por personal de la Comisaría 9ª, donde el padre de la víctima radicó la denuncia.

La niña fue trasladada al Hospital César Aguilar, donde recibió curaciones y posteriormente fue dada de alta, indicaron fuentes del caso. La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales, que trabaja en la recolección de pruebas y testimonios para identificar al agresor.

