Programaron tres carreras en la última semana de competencia

Serán 9K de carácter competitivo y 4,5K participativo, sumando la categoría Kids. Habrá medalla finisher para todos los participantes y premio en efectivo para la General de damas y varones. La organización está a cargo de la Asociación Atlética Albardón y cuenta con la fiscalización de la Federación Atlética Sanjuanina.

El 20 de diciembre será el Cielo Nocturno Trail, competencia que se disputará en la zona de El Pinar, en Rivadavia, y que propone a todos aquellos runners que se inscriban, hacer el aporte de un juguete nuevo con la finalidad de llevarlo al hospital de niños en vísperas de Navidad.

Las acreditaciones se realizarán el sábado 20 de diciembre de 8:30 a 14 horas en el local de Demo Equipamiento (Lateral de Circunvalación 1737 Este, Santa Lucía). Los participantes deben llevar deslinde firmado, apto médico y un juguete nuevo.

Horarios de largada:

Kids: 20:15hs

12K: 21:00hs

6K: 21:15hs

Habrá After Run para cerrar la noche, donde todos los corredores participan de premios y sorteos especiales.

Serán 12K Competitivos, 6K Participativos y Kids. Las inscripciones se realizan online: https://forms.gle/TEeL8bnQsg86sCH58

El 25 de diciembre tendrá lugar el tradicional Circuito Navidad en su edición número 44, con la organización de la Asociación Atlética Albardón, prueba que será fiscalizada por la Federación Atlética Sanjuanina.

La competencia recorre calles del distrito El Rincón, de Albardón. Como es habitual todos los años, se larga en la capilla de la Virgen de Andacollo y se recorre un circuito que tiene dos kilómetros de extensión, que la categoría competitiva transitará en cuatro oportunidades, en tanto que la participativa lo hará en dos.

La concentración frente al punto de largada será a las 9:30 y la largada será a las 10:30. La organización ha dispuesto entregar premios en efectivo para la general de damas y varones.

Las inscripciones se realizan en los teléfonos 2646774690 y 2645476431.

La entrega de dorsales se realizará el lunes 22 de diciembre de 20 a 21:30 en la Casa de la Cultura de Albardón.