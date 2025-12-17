Caso Dalmasso: cerró la investigación y el único acusado irá a juicio

La Cámara entendió que la causa debía cerrarse. Esta medida no es una rebelión ni resistencia, sino que debe tenerse presente que la decisión hoy se encuentra bajo revisión, por lo que no está firme. Mientras que no lo esté, el MPF continúa con la obligación de darle impulso a la investigación”, sostuvo el fiscal.

“El pedido de elevación a juicio se funda en que, del cúmulo de pruebas, tanto del comienzo como de ahora, se alcanzó el grado de probabilidad para que vaya a juicio el imputado. Se notificó al defensor para que analice si comparte el criterio de la fiscalía o se opone”, agregó.

Las pruebas reunidas

Jávega señaló que se pudieron reconstruir los hábitos de higiene y preservación de las prendas de la familia, lo que permitió constatar que la bata se encontraba en el baño de la planta alta, mientras que los trabajadores sólo tenían autorización para utilizar el baño del quincho. También indicó que Bárzola confirmó haber estado en la vivienda en el día y rango horario en el que se estima que ocurrió el crimen y que su explicación fue inconsistente, ya que quedó acreditado que nunca concurrió a un domicilio anterior en el country San Esteban como había declarado.

image

Otro de los elementos valorados fue que el parquet de la puerta ventana de la habitación de Dalmasso se había humedecido del modo que describió el imputado, al hacer referencia a otra vivienda. Jávega sostuvo además que el plazo en el que los familiares de la víctima, Facundo y Marcelo Macarrón, estuvieron imputados debe ser considerado un intervalo de la investigación y, por lo tanto, no computable a los fines de la prescripción.

Bárzola, de 45 años, fue imputado en 2024 como principal sospechoso tras las pruebas de ADN que lo vincularon con rastros hallados en la escena del crimen. Según la autopsia, la víctima fue asfixiada por compresión manual y estrangulada con el lazo de su bata.

image

No obstante, la Cámara Criminal, Correccional y de Acusación de Segunda Nominación de Río Cuarto resolvió que habían transcurrido casi 19 años desde el homicidio, superando el plazo máximo de 15 años previsto por el Código Penal. La querella cuestionó esa decisión por no contemplar el “alto caudal probatorio” del expediente y anunció la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, con la posibilidad de acudir a instancias internacionales.

El crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en su vivienda del country Villa Golf de Río Cuarto, en noviembre de 2006, estuvo marcado durante casi dos décadas por hipótesis descartadas, cambios de fiscales y giros judiciales. En 2022, su esposo Marcelo Macarrón fue absuelto por un jurado popular de la acusación de haber ordenado la muerte de su esposa.

Se espera que este martes a las 10.30 la fiscalía realice una nueva conferencia de prensa en la sede de Tribunales de Río Cuarto para ampliar detalles sobre el avance del caso.