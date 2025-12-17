Un violento episodio con efectivos policiales se registró este lunes por la tarde en Villa Constitución, departamento Rawson, y terminó con la detención de Lucas Ezequiel Olivares Rojas, de 33 años, quien quedó a disposición de la Justicia acusado de lesiones leves agravadas y daño agravado.
Un hombre agredió a efectivos y rompió un patrullero durante su detención
