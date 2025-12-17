"
Un hombre agredió a efectivos y rompió un patrullero durante su detención

Un sujeto de 33 años fue detenido tras atacar a efectivos policiales, morder a dos de ellos y causar destrozos en un patrullero. Quedó imputado por lesiones leves agravadas y daño agravado.

Un violento episodio con efectivos policiales se registró este lunes por la tarde en Villa Constitución, departamento Rawson, y terminó con la detención de Lucas Ezequiel Olivares Rojas, de 33 años, quien quedó a disposición de la Justicia acusado de lesiones leves agravadas y daño agravado.

El hecho ocurrió alrededor de las 16.50, cuando personal de la Unidad Operativa Pocito Norte intentó identificar al sujeto. Según informaron fuentes oficiales, Olivares intentó agredir a uno de los efectivos y luego se dio a la fuga, aunque fue rápidamente interceptado.

Agresión a los efectivos

Durante el procedimiento de detención, el acusado reaccionó de manera violenta. Le dio un cabezazo en el rostro a un policía y, mientras era trasladado al patrullero, mordió en el brazo a otro efectivo. Como consecuencia, el cabo Nahuel Gómez sufrió un corte en el rostro y debió recibir asistencia médica.

Lejos de calmarse, el hombre continuó con su conducta agresiva dentro del móvil policial: rompió el apoyabrazos, golpeó reiteradamente el interior del patrullero y volvió a morder a otro cabo en el bíceps izquierdo, además de autoagredirse mientras intentaba evitar el traslado.

Familiares del detenido intentaron impedir el procedimiento, aunque finalmente Olivares fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

