Un hombre agredió a efectivos y rompió un patrullero durante su detención

Durante el procedimiento de detención, el acusado reaccionó de manera violenta. Le dio un cabezazo en el rostro a un policía y, mientras era trasladado al patrullero, mordió en el brazo a otro efectivo. Como consecuencia, el cabo Nahuel Gómez sufrió un corte en el rostro y debió recibir asistencia médica.

Lejos de calmarse, el hombre continuó con su conducta agresiva dentro del móvil policial: rompió el apoyabrazos, golpeó reiteradamente el interior del patrullero y volvió a morder a otro cabo en el bíceps izquierdo, además de autoagredirse mientras intentaba evitar el traslado.

Familiares del detenido intentaron impedir el procedimiento, aunque finalmente Olivares fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia.