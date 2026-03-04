Robaron el mismo día, fueron condenados pero solo uno irá al Penal

Según la investigación de la fiscal Virginia Branca y el ayudante fiscal Mario Codorniu, los sujetos llegaron a la garita de ingreso por calle General Acha. Primero intentaron ser "sutiles": usaron una llave francesa para romper un vidrio y tratar de abrir la puerta. Al notar que no tenía picaporte, optaron por la fuerza bruta y la rompieron a patadas.

Una vez adentro, fueron directo al baño. Con fuerza, arrancaron dos inodoros (uno con mochila y todo). Sin embargo, el peso del botín y la mala suerte jugaron en su contra. Cuando salían cargando los sanitarios, se toparon de frente con el encargado del lugar que llegaba a trabajar.

El final fue rápido: soltaron los inodoros, corrieron y, aunque uno escapó, Salinas fue aprehendido por el propio damnificado hasta que llegó el 911.

Al no tener antecedentes computables o graves que impidieran el beneficio, se acordó un juicio abreviado. Salinas recibió una pena de 1 año y 6 meses de prisión de ejecución condicional. Es decir, es culpable, pero queda en libertad siempre y cuando no cometa nuevos delitos y cumpla reglas de conducta.

El robo "hormiga" y la cárcel efectiva

La otra cara de la moneda se vivió con el caso de Landa, investigado por el fiscal Francisco Micheltorena y la ayudante fiscal Liliam Mari. Aquí, el robo fue menor en cuanto al valor económico, pero el desenlace fue mucho más duro.

Ocurrió más temprano ese mismo 2 de marzo, a las 9:15 de la mañana. Landa ingresó al patio de una vivienda particular, donde hay un garaje con pertenencias de un fallecido (padre de la víctima). Al igual que en el caso anterior, la violencia fue el método: Landa comenzó a patear el portón de madera hasta que las bisagras cedieron y la hoja se dobló hacia adentro.

El ruido fue tal que la dueña de casa salió, vio una mano y un pie del ladrón y, aterrorizada, se encerró a llamar al 911. Landa escapó con una mochila cargada de objetos "varios": 3 cargadores de celular, auriculares, focos, enchufes, un reloj de mesa y hasta una tarjeta de efectivo sí vencida.

Fue atrapado por la policía cerca del club San Martín. La situación se tensó tanto que los efectivos tuvieron que trasladarlo rápido a la Comisaría 2º, ya que los familiares de la víctima habían llegado al lugar sumamente ofuscados, temiéndose por la integridad física del ladrón.

A diferencia de Salinas, Landa cargaba con una historia penal previa. En el juicio abreviado se acordó una pena de 1 mes de prisión efectiva, pero al unificarse con una condena anterior, la pena total quedó en 12 meses de prisión efectiva. Además, se le declaró la reincidencia. Por robar focos y cargadores, Landa pasará el próximo año tras las rejas.