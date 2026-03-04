Tras agotarse en horas, suman 100 nuevas capacitaciones con salida laboral

Una de las principales novedades será la expansión territorial. Las capacitaciones no solo se dictarán en centros urbanos, sino también en distritos donde históricamente no había este tipo de propuestas. La intención es extender el alcance a localidades más alejadas y cubrir necesidades específicas detectadas mediante relevamientos realizados junto a referentes de cada comunidad.

Además, se habilitará la posibilidad de que vecinos que no encuentren cursos en su zona puedan manifestar la demanda para evaluar su incorporación en próximas etapas.

Oficios y herramientas para el sector privado

La oferta incluirá formaciones vinculadas a oficios y habilidades requeridas por el mercado laboral, como soldadura, electricidad, marketing digital y facturación digital. También continuarán cursos ya iniciados en rubros como plomería y electricidad, replicándose en distintos departamentos.

El programa no solo contempla instancias de capacitación, sino también prácticas profesionalizantes, presentación de proyectos y la posibilidad de acceder a herramientas para desarrollar actividades de manera independiente.

Requisitos y acceso

Las propuestas están destinadas a mayores de 18 años. En el caso de las prácticas profesionalizantes, el límite de edad es de 65 años, aunque quienes deseen presentar proyectos o acceder a herramientas podrán hacerlo sin tope etario.

Desde el organismo remarcaron la importancia de inscribirse con responsabilidad, teniendo en cuenta que los cupos suelen completarse rápidamente y que la deserción impide que otras personas puedan acceder.

En paralelo, se analiza integrar el proceso de inscripción a la plataforma de Ciudadano Digital para facilitar el acceso en zonas con menor conectividad. Las inscripciones se habilitarán este viernes 6 a través de la web oficial del programa y se espera que, al igual que en convocatorias anteriores, la demanda sea alta.