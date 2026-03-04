Intentaron entrar alcoholizados a su colegio en pleno UPD y la Policía intervino

Desde la institución evalúan medidas disciplinarias por lo ocurrido.

Fiestas suspendidas y operativos

Según informó la Policía, al menos cuatro fiestas previstas para el UPD fueron suspendidas, lo que dejó sin celebración a cerca de 700 estudiantes.

Entre los colegios afectados figuran Inglés, Don Bosco, María Auxiliadora, Luján, Modelo y Católica. Además, durante la madrugada se realizaron operativos en predios sin autorización donde había menores acompañados por grupos de padres.

En algunos casos, los propietarios de las fincas devolvieron el dinero del alquiler tras la suspensión. En uno de los eventos se registraron incidentes: estudiantes rompieron sillas de plástico luego de que se cancelara la fiesta.

En todos los procedimientos, los menores que no estaban con sus padres debieron permanecer en el lugar hasta ser retirados por un adulto responsable.

Sin UPD masivo en Pocito

El operativo más importante tuvo lugar tras conocerse la suspensión de un festejo masivo que iba a realizarse en una finca de Pocito, con la participación prevista de unos 400 alumnos de 16 escuelas secundarias.

image

“No contaban con ninguna documentación”, explicaron fuentes policiales.

Entre las instituciones cuyos alumnos habían confirmado asistencia se encontraban la Escuela Boero, CESAP, Fanzolato, Colegio Fray Mamerto Esquiú, Colegio Modelo, El Prado, Santa Bárbara, San Bernardo, Santo Domingo, Colegio del Tránsito y Dante Alighieri, entre otras.

La intervención policial evitó que se desarrollara el evento.