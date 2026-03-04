Intentaron entrar alcoholizados a su colegio en pleno UPD y la Policía intervino
Intentaron ingresar al Colegio San Francisco de Asís en estado de ebriedad. La Policía frustró cuatro fiestas y dejó sin festejo a unos 700 estudiantes.
Si bien la Policía logró desactivar varios festejos por el denominado UPD (Último Primer Día), algunos intentos se concretaron y terminaron con intervención policial.
Uno de los episodios ocurrió en el Colegio San Francisco de Asís, en Capital, donde unos 30 estudiantes intentaron ingresar al establecimiento en presunto estado de ebriedad, según indicaron fuentes del caso.
Ante la situación, autoridades del colegio dieron aviso al 911. Cuando los jóvenes advirtieron la llegada de los efectivos, unos 20 lograron retirarse del lugar, mientras que los 10 restantes fueron contenidos en el acceso hasta la llegada de sus padres, quienes debieron retirarlos.
Desde la institución evalúan medidas disciplinarias por lo ocurrido.
Fiestas suspendidas y operativos
Según informó la Policía, al menos cuatro fiestas previstas para el UPD fueron suspendidas, lo que dejó sin celebración a cerca de 700 estudiantes.
Entre los colegios afectados figuran Inglés, Don Bosco, María Auxiliadora, Luján, Modelo y Católica. Además, durante la madrugada se realizaron operativos en predios sin autorización donde había menores acompañados por grupos de padres.
En algunos casos, los propietarios de las fincas devolvieron el dinero del alquiler tras la suspensión. En uno de los eventos se registraron incidentes: estudiantes rompieron sillas de plástico luego de que se cancelara la fiesta.
En todos los procedimientos, los menores que no estaban con sus padres debieron permanecer en el lugar hasta ser retirados por un adulto responsable.
Sin UPD masivo en Pocito
El operativo más importante tuvo lugar tras conocerse la suspensión de un festejo masivo que iba a realizarse en una finca de Pocito, con la participación prevista de unos 400 alumnos de 16 escuelas secundarias.
“No contaban con ninguna documentación”, explicaron fuentes policiales.
Entre las instituciones cuyos alumnos habían confirmado asistencia se encontraban la Escuela Boero, CESAP, Fanzolato, Colegio Fray Mamerto Esquiú, Colegio Modelo, El Prado, Santa Bárbara, San Bernardo, Santo Domingo, Colegio del Tránsito y Dante Alighieri, entre otras.
La intervención policial evitó que se desarrollara el evento.