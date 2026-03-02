Lo que parecía ser una jornada habitual de controles preventivos en el Dique Punta Negra se transformó, durante la tarde del domingo 1 de marzo, en un escenario de rescate crítico. Todo comenzó cuando el personal de náutica, que recorría la zona de miradores en tabla SUP, divisó a un hombre de entre 50 y 60 años en un sector restringido donde está prohibido permanecer.
Dramático rescate en Punta Negra: guardavidas salvaron a un hombre en el dique
Un intenso operativo de emergencia se desplegó este domingo en el dique tras detectarse a una persona en zona restringida.