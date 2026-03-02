"
Dramático rescate en Punta Negra: guardavidas salvaron a un hombre en el dique

Un intenso operativo de emergencia se desplegó este domingo en el dique tras detectarse a una persona en zona restringida.

Lo que parecía ser una jornada habitual de controles preventivos en el Dique Punta Negra se transformó, durante la tarde del domingo 1 de marzo, en un escenario de rescate crítico. Todo comenzó cuando el personal de náutica, que recorría la zona de miradores en tabla SUP, divisó a un hombre de entre 50 y 60 años en un sector restringido donde está prohibido permanecer.

Al intentar advertirle sobre el peligro de la zona, la situación tomó un giro dramático: el hombre se arrojó voluntariamente al agua. Una de las agentes de guardia notó de inmediato que no se trataba de una situación normal, ya que el individuo realizaba movimientos bruscos e intentaba ingerir agua mientras gritaba. Sin dudarlo, la rescatista se lanzó al cauce, logró sujetarlo y lo condujo hacia la orilla para proteger su integridad física.

El cuadro se volvió más complejo debido al estado de shock del hombre, quien presentaba desorientación y un discurso incoherente, manifestando reiteradamente su intención de terminar con su vida. Ante la agresividad y resistencia que mostraba el sujeto, se sumaron al apoyo un semirrígido y una moto de agua para lograr estabilizarlo y trasladarlo de manera segura hacia la zona de rampa.

El operativo culminó con éxito gracias a la coordinación entre el personal del dique, la policía y el servicio de emergencias de Zonda. Mientras los agentes despejaban la ruta para asegurar el paso de la ambulancia, el hombre recibió contención permanente hasta que fue derivado a un centro asistencial para su correspondiente evaluación médica.

Finalmente, los sanjuaninos que llegaron a pasar el día reconocieron con gestos al personal que intervino:

