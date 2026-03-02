Dramático rescate en Punta Negra: guardavidas salvaron a un hombre en el dique

Al intentar advertirle sobre el peligro de la zona, la situación tomó un giro dramático: el hombre se arrojó voluntariamente al agua. Una de las agentes de guardia notó de inmediato que no se trataba de una situación normal, ya que el individuo realizaba movimientos bruscos e intentaba ingerir agua mientras gritaba. Sin dudarlo, la rescatista se lanzó al cauce, logró sujetarlo y lo condujo hacia la orilla para proteger su integridad física.

El cuadro se volvió más complejo debido al estado de shock del hombre, quien presentaba desorientación y un discurso incoherente, manifestando reiteradamente su intención de terminar con su vida. Ante la agresividad y resistencia que mostraba el sujeto, se sumaron al apoyo un semirrígido y una moto de agua para lograr estabilizarlo y trasladarlo de manera segura hacia la zona de rampa.