El pádel local vive un fenómeno que nació de la manera menos pensada. Cecilia Cuello, una de las impulsoras de Padeleras, relató a sanjuan8.com que la idea surgió entre risas durante una hora de entrenamiento con su compañera Valeria Lima. Lo que nació como un chiste, rápidamente se transformó en una realidad que no para de crecer en la provincia.
De un entrenamiento a un éxito: "Padeleras" revolucionó las canchas de San Juan
Lo que comenzó como una broma entre Valeria Lima y Cecilia Cuello hoy es un torneo consolidado que moviliza a cientos de deportistas. En su tercera edición, la competencia superó las 100 inscriptas.