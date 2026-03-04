De un entrenamiento a un éxito: "Padeleras" revolucionó las canchas de San Juan

La primera edición se realizó en agosto del año pasado con el objetivo de organizar un evento único y exclusivo para mujeres. Sin embargo, la respuesta fue inmediata. "Estuvo tan lindo y tuvo tanta repercusión que las chicas nos pidieron que sigamos", explica Cecilia. Tras una segunda edición exitosa en noviembre, el proyecto se formalizó y las socias decidieron apostar fuerte para este 2026.

Después de arrancar el año con un formato "Americano" —torneos relámpago de un solo día—, este fin de semana se completó la tercera edición del torneo completo, consolidando un espacio que ya es marca registrada en el circuito sanjuanino.