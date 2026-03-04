"
De un entrenamiento a un éxito: "Padeleras" revolucionó las canchas de San Juan

Lo que comenzó como una broma entre Valeria Lima y Cecilia Cuello hoy es un torneo consolidado que moviliza a cientos de deportistas. En su tercera edición, la competencia superó las 100 inscriptas.

El pádel local vive un fenómeno que nació de la manera menos pensada. Cecilia Cuello, una de las impulsoras de Padeleras, relató a sanjuan8.com que la idea surgió entre risas durante una hora de entrenamiento con su compañera Valeria Lima. Lo que nació como un chiste, rápidamente se transformó en una realidad que no para de crecer en la provincia.

La primera edición se realizó en agosto del año pasado con el objetivo de organizar un evento único y exclusivo para mujeres. Sin embargo, la respuesta fue inmediata. "Estuvo tan lindo y tuvo tanta repercusión que las chicas nos pidieron que sigamos", explica Cecilia. Tras una segunda edición exitosa en noviembre, el proyecto se formalizó y las socias decidieron apostar fuerte para este 2026.

Después de arrancar el año con un formato "Americano" —torneos relámpago de un solo día—, este fin de semana se completó la tercera edición del torneo completo, consolidando un espacio que ya es marca registrada en el circuito sanjuanino.

Inclusión de categorías masculinas

Aunque el corazón del torneo sigue siendo femenino, la organización decidió dar un paso más este año. "El pádel en hombres es mucho más convocante, por eso decidimos agrandar el torneo y sumamos dos categorías de varones a las cinco de mujeres que ya existen (de 4ta a 8va)", detalló la organizadora.

Los números de esta última edición reflejan la magnitud del evento:

  • Más de 100 mujeres inscriptas.
  • Competencia extendida de viernes a domingo.
  • Siete categorías en total entre ambas ramas.

Con este éxito rotundo, "Padeleras" deja de ser un proyecto espontáneo para convertirse en una cita obligada del calendario deportivo provincial, demostrando que la pasión por la pala en San Juan sigue más vigente que nunca.

