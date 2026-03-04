Boca recuperó la memoria: 3-0 a Lanús con un Merentiel intratable

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2029354185553018893?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2029354185553018893%7Ctwgr%5E4d43c056f9883ba449cd08ee4c9e5a40160f2c45%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fplanetabj.com%2Fboca-juniors%2Fboca-vs-lanus-horario-tv-y-minuto-a-minuto-por-el-torneo-apertura-2026%2F&partner=&hide_thread=false ¡¡LA BESTIAAAAA!! Miguel Merentiel apareció luego del rebote de Losada y, de cabeza, marcó el 2-0 de Boca ante Lanús.





Además de los goleadores, la gran figura silenciosa fue el juvenil Tomás Aranda. Con apenas 18 años, fue uno de los puntos más altos del equipo de Úbeda: participó en la jugada del segundo gol, pidió la pelota en todo momento y hasta tuvo chances claras para sumarse a la lista de artilleros.

GOLEADA XENEIZE: tras un GRAN pase entre líneas de Leandro Paredes, Miguel Merentiel se la picó a Losada y firmó el 3-0 de Boca vs. Lanús en La Fortaleza.





En la vereda opuesta, el Granate sintió demasiado las ausencias de sus figuras: Rodrigo Castillo (recientemente vendido al Fluminense) y Marcelino Moreno (lesionado). Si bien el ingreso de Dylan Aquino en el entretiempo le cambió un poco la cara al local, no alcanzó para revertir un trámite que siempre fue favorable a Boca.

Con este resultado, Lanús quedó relegado a la décima colocación de la Zona A con nueve puntos, mientras que el Xeneize escaló al sexto lugar alcanzando las 12 unidades y metiéndose de lleno en la pelea.

Lo que viene: Boca Juniors volverá a jugar el próximo miércoles desde las 19:45 (hora argentina) en un clásico imperdible contra San Lorenzo en la Bombonera. Por su parte, Lanús buscará recuperarse cuando visite La Plata para medirse ante Estudiantes el viernes 13 a las 20 hs.