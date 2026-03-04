"
Boca recuperó la memoria: 3-0 a Lanús con un Merentiel intratable

El equipo de Claudio Úbeda se quedó con el triunfo gracias a los tantos de Miguel Merentiel por duplicado y Santiago Ascacíbar. Leandro Paredes tuvo un gran segundo tiempo y Tomás Aranda fue otra de las figuras

Boca Juniors jugó los mejores 90 minutos de este Torneo Apertura y se llevó una victoria contundente por 3-0 ante Lanús en La Fortaleza, en el duelo pendiente de la séptima fecha. El equipo dirigido por Claudio Úbeda dejó atrás los fantasmas de una racha de cuatro encuentros sin ganar (una derrota ante Vélez y tres empates consecutivos ante Platense, Racing y Gimnasia de Mendoza) y se afirmó en puestos de clasificación a los playoffs con una actuación para ilusionar.

image

El Xeneize comenzó a construir la goleada en el primer tiempo. Santiago Ascacíbar abrió la cuenta, rompiendo el cero en un partido que pintaba cerrado. Poco después, apareció Miguel Merentiel para estirar la ventaja y darle tranquilidad a la visita antes del descanso.

image

Ya en el complemento, Boca liquidó el pleito a falta de media hora con otra aparición letal de "La Bestia". El 3-0 definitivo llegó tras una descomunal asistencia de Leandro Paredes, quien frotó la lámpara y dejó solo al delantero uruguayo para que sentenciara el resultado.

Además de los goleadores, la gran figura silenciosa fue el juvenil Tomás Aranda. Con apenas 18 años, fue uno de los puntos más altos del equipo de Úbeda: participó en la jugada del segundo gol, pidió la pelota en todo momento y hasta tuvo chances claras para sumarse a la lista de artilleros.

En la vereda opuesta, el Granate sintió demasiado las ausencias de sus figuras: Rodrigo Castillo (recientemente vendido al Fluminense) y Marcelino Moreno (lesionado). Si bien el ingreso de Dylan Aquino en el entretiempo le cambió un poco la cara al local, no alcanzó para revertir un trámite que siempre fue favorable a Boca.

Con este resultado, Lanús quedó relegado a la décima colocación de la Zona A con nueve puntos, mientras que el Xeneize escaló al sexto lugar alcanzando las 12 unidades y metiéndose de lleno en la pelea.

Lo que viene: Boca Juniors volverá a jugar el próximo miércoles desde las 19:45 (hora argentina) en un clásico imperdible contra San Lorenzo en la Bombonera. Por su parte, Lanús buscará recuperarse cuando visite La Plata para medirse ante Estudiantes el viernes 13 a las 20 hs.

