El BCRA comenzó la purga: La nueva medida que preocupa a los deudores

Ahora bien, acá viene el detalle que marca la diferencia y que no está siendo suficientemente destacado: el cliente tiene que autorizar esto de antemano. Además, el Banco Central fijó una condición que protege directamente el bolsillo del tomador de crédito: las cuotas tienen que ser fijas e iguales durante toda la duración del préstamo, y no pueden superar el 30% de los ingresos del deudor. La justificación oficial es clara y está escrita textualmente en el comunicado: es "para evitar el sobre endeudamiento".

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) creó el Cobro con Transferencia (CCT), una nueva modalidad de transferencias inmediatas que permitirá el cobro de cuotas de préstamos de forma segura y transparente para las personas.



Algunas de las principales características… — BCRA (@BancoCentral_AR) March 2, 2026

En qué casos el BCRA permite reintentos de cobro

Asimismo, otro punto que merece suma atención es el protocolo que deben seguir las entidades antes de mover un solo peso. El Central estableció que los prestamistas están obligados a notificarle al cliente, con un día de anticipación, que al día siguiente se realizará el débito. Y si la cuenta no tiene fondos suficientes en ese momento, las entidades tienen permitido intentarlo dos veces más: un primer movimiento, y luego hasta dos reintentos: a las 48 y 96 horas.

¿Y si en algún momento te arrepentís de haber autorizado todo esto? Podés revocar el consentimiento cuando quieras. Y acá hay algo que vale la pena remarcar porque suele ser el punto débil en este tipo de herramientas: la baja es instantánea. No hay períodos de gracia, no hay letra chica que te obligue a esperar. Decidís salir, y salís.

Desde cuándo comenzará a regir este nuevo esquema

El organismo ya adelantó que el CCT no va a quedarse únicamente en el cobro de préstamos. Más adelante, este mismo mecanismo se extenderá a otros pagos recurrentes, como el abono de servicios. Lo que hoy arranca como una solución para el sector financiero tiene todas las condiciones para convertirse en la forma en que millones de argentinos paguen su luz, gas o internet en el futuro cercano.

El plazo que fijó el Central para que todo esto esté operativo es el 31 de agosto de 2026.